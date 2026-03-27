Lâm Đồng: Đối thủ trượt kỹ thuật, Liên danh Đắk Mil trúng thầu 9,4 tỷ đồng

Việc hai nhà thầu bị loại tại bước đánh giá E-HSDT đã mở đường cho Liên danh Đắk Mil làm đầu tàu ẵm trọn gói thầu 9,4 tỷ đồng ở tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 19/3/2026, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk Mil đã ký Quyết định số 30/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình: Trường THCS Chu Văn An, xã Đức Minh; hạng mục: Nhà lớp học 16 phòng, 02 tầng.

Quyết định số 30/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình: Trường THCS Chu Văn An, xã Đức Minh; hạng mục: Nhà lớp học 16 phòng, 02 tầng. (Nguồn: MSC)

Theo quyết định này, đơn vị trúng thầu là Liên danh Đắk Mil - một liên danh được lập nên bởi sự bắt tay của hai doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Ngọc Cường (đóng vai trò liên danh chính) và Công ty TNHH Xây dựng An Phú Bảo. Giá trúng thầu được phê duyệt là 9.498.791.159 đồng. So với giá dự toán gói thầu ban đầu là 9.643.444.000 đồng (được phê duyệt tại Quyết định số 121/QĐ-BQL ngày 14/01/2026), gói thầu ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức xấp xỉ 1,5% (tương đương khoảng hơn 144 triệu đồng).

Đáng chú ý, diễn biến tại gói thầu này cho thấy một kịch bản đánh giá hồ sơ mang tính "bước ngoặt" ở vòng kỹ thuật. Dựa trên biên bản mở thầu và báo cáo đánh giá E-HSDT số 1003/BC-BAP (ngày 10/3/2026) do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Bảo An Phát Lâm Đồng thực hiện, gói thầu ban đầu thu hút 3 nhà thầu/liên danh tham dự. Tuy nhiên, hai đối thủ cạnh tranh là Công ty TNHH MTV Xây dựng Hồng Vinh và Liên danh Vạn Thịnh Quang Dũng đều dừng bước sớm với cùng một lý do: Không đạt đánh giá về kỹ thuật. Nhờ sự vắng bóng của các đối thủ ở vòng tài chính, Liên danh Ngọc Cường - An Phú Bảo thuận lợi về đích.

Dữ liệu hồ sơ năng lực cho thấy, sự kết hợp giữa Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Ngọc Cường (MST: 5801418408) và Công ty TNHH Xây dựng An Phú Bảo (MST: 5801308116) mang nhiều điểm thú vị. Cả hai doanh nghiệp này đều đăng ký địa chỉ trụ sở kinh doanh tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Việc hai nhà thầu "cùng quê" liên kết tạo thành sức mạnh gom thầu tại khu vực Tây Nguyên là một chiến lược giúp gia tăng tỷ lệ trúng thầu, đặc biệt khi hồ sơ dự thầu đối diện với các tiêu chí khắt khe từ E-HSMT. Trong quá khứ, An Phú Bảo (thành lập năm 2016) và Ngọc Cường (thành lập năm 2019) đều sở hữu bề dày thành tích trúng hàng loạt gói thầu xây lắp tại nhiều địa phương.

Dưới góc nhìn pháp lý, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhận định: "Việc một gói thầu có nhiều đơn vị tham dự nhưng phần lớn bị đánh trượt ngay ở bước năng lực, kinh nghiệm hoặc kỹ thuật, để lại một liên danh duy nhất vào vòng tài chính và trúng thầu sát giá là một chỉ dấu cần được chủ đầu tư lưu tâm. Để đánh giá toàn diện tính hiệu quả, cần soi chiếu kỹ lưỡng các tiêu chí trong E-HSMT có vô tình tạo ra rào cản hạn chế cạnh tranh hay không, từ đó rút kinh nghiệm cho các gói thầu tiếp theo".

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: Theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 57/2024/QH15 và Luật 90/2025/QH15), cùng với Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, mục tiêu tối thượng của đấu thầu là Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch và Hiệu quả kinh tế. "Sự minh bạch không chỉ nằm ở việc đăng tải công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mà còn nằm ở việc Tổ chuyên gia, Đơn vị thẩm định làm tròn trách nhiệm giải trình. Việc phê duyệt E-HSMT và đánh giá kết quả phải đảm bảo không có sự thiên vị, mở rộng tối đa cơ hội cho các doanh nghiệp có năng lực thực sự", Luật sư Hương nhấn mạnh.

Dư luận kỳ vọng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk Mil cùng các đơn vị tư vấn như Công ty TNHH Bảo An Phát Lâm Đồng, Công ty TNHH Hoàng Đăng Lâm Đồng sẽ tiếp tục phát huy tối đa tinh thần thượng tôn pháp luật, đảm bảo từng đồng ngân sách nhà nước được sử dụng hiệu quả, minh bạch nhất, đồng thời giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng thi công của Liên danh Ngọc Cường - An Phú Bảo tại dự án Trường THCS Chu Văn An tới đây.