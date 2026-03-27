Gói thầu cây xanh tại xã Hiệp Thạnh: Công ty Lâm Đồng Thành Đạt tiết kiệm 0%

Trúng thầu với mức tiết kiệm "0 đồng"
Ngày 03/03/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 07/QĐ-DVTH, chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 1 - Công trình: Duy trì và chăm sóc cây xanh, thảm hoa, thảm cỏ trên địa bàn xã Hiệp Thạnh năm 2026 (10 tháng)". Quyết định này gọi tên Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Đô thị Lâm Đồng Thành Đạt (có địa chỉ trụ sở tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) là đơn vị được lựa chọn.
Theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 06/QĐ-DVTH ban hành trước đó vào ngày 24/02/2026, gói thầu này có giá 1.340.567.905 đồng, được thực hiện theo nguồn vốn dự toán ngân sách năm 2026 giao cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hiệp Thạnh. Hình thức được áp dụng là chỉ định thầu rút gọn với thời gian tổ chức lựa chọn trong vòng 10 ngày.
Điều đáng chú ý là, sau khi thương thảo hợp đồng thành công vào ngày 02/03/2026, giá trị trúng thầu (chỉ định thầu) của Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Đô thị Lâm Đồng Thành Đạt được ghi nhận ở mức 1.340.567.905 đồng. Bằng một sự tính toán tài tình nào đó, con số trúng thầu này trùng khớp tuyệt đối tới từng đơn vị so với giá gói thầu ban đầu được phê duyệt. Tỷ lệ tiết kiệm mang lại cho ngân sách nhà nước tại dự án này hoàn toàn là một con số 0 tròn trĩnh.
Lịch sử "bách chiến bách thắng" nhờ... chỉ định thầu
Đi sâu vào lịch sử tham gia đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Đô thị Lâm Đồng Thành Đạt, số liệu thống kê tính đến cuối năm 2025 cho thấy những dấu hiệu đặc trưng đáng kinh ngạc. Mặc dù chỉ là một doanh nghiệp, loại hình TNHH một thành viên, hoạt động trên các mảng dịch vụ cảnh quan, đô thị, công ty này đã tham gia tổng cộng 12 gói thầu và duy trì tỷ lệ trúng thầu đạt mức 100%. Chưa từng ghi nhận bất kỳ một thất bại nào trên hồ sơ của doanh nghiệp này.
Đáng nói hơn, toàn bộ 12/12 gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng (với tổng giá trị trên 2,6 tỷ đồng) đều được thực hiện thông qua hình thức chỉ định thầu. Tính cạnh tranh gần như bị triệt tiêu hoàn toàn khi tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của công ty này luôn chót vót ở ngưỡng 98,95%. Điều này đồng nghĩa với việc, trong suốt quá trình hoạt động tham gia vào các dự án công, mức độ tiết kiệm mà doanh nghiệp này tạo ra cho nhà nước chỉ loanh quanh ở mức xấp xỉ 1%.
Các chuyên gia kinh tế từng nhiều lần nhấn mạnh, hình thức chỉ định thầu dù được pháp luật cho phép trong những trường hợp nhất định để đẩy nhanh tiến độ, nhưng nếu lạm dụng sẽ triệt tiêu động lực cạnh tranh, dẫn đến nguy cơ lãng phí ngân sách. Việc một doanh nghiệp liên tục trở thành "khách quen" của các gói thầu chỉ định tại địa phương với mức giá "như đặt sẵn" luôn là tín hiệu cần được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ.
Góc nhìn pháp lý
Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã thiết lập một hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ nhằm kiểm soát các rủi ro trong mua sắm công. Trong đó, nguyên tắc cốt lõi vẫn là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
Phân tích dưới góc độ chuyên môn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định: "Mặc dù pháp luật có hành lang riêng cho chỉ định thầu rút gọn nhằm giải quyết các yêu cầu cấp bách, nhưng việc các gói thầu dịch vụ thông thường liên tục được áp dụng hình thức này, đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng là một chỉ báo rủi ro về mặt quản trị. Việc giá dự toán và giá trúng thầu khớp nhau tuyệt đối phản ánh sự vắng bóng của yếu tố cạnh tranh. Cơ quan quản lý cấp trên cần có cơ chế hậu kiểm để đánh giá xem việc phê duyệt dự toán ban đầu có bị thổi phồng, hoặc quá trình thương thảo có thực sự bảo vệ quyền lợi ngân sách hay không."
Đồng quan điểm trên, chuyên gia đấu thầu Lê Hân đánh giá việc một nhà thầu sở hữu thành tích trúng 100% các gói chỉ định thầu trên một địa bàn là hiện tượng cần đặt dấu hỏi về tính minh bạch. "Bản chất của đấu thầu là tìm ra nhà thầu tốt nhất với chi phí hợp lý nhất. Nếu hồ sơ năng lực của doanh nghiệp chỉ toàn những dự án được 'gọi tên chỉ mặt', cộng với tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp 98,95%, điều này gợi lên nghi vấn về tính khách quan trong khâu lựa chọn của chủ đầu tư. Nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương (nay theo mô hình phân cấp tỉnh - xã) là tài sản chung, mọi quyết định chi tiêu cần tuân thủ nghiêm ngặt tinh thần của Luật Đấu thầu 22/2023/QH15, không thể để hình thức chỉ định thầu biến thành 'bầu sữa' cho một số nhóm doanh nghiệp thân hữu."
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt