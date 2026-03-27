Trường mẫu giáo Định An: Công ty Nhà Đẹp Lâm Đồng được chỉ định thầu tiền tỷ

Thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, Công ty TNHH xây dựng Nhà Đẹp Lâm Đồng đã được Trường mẫu giáo Định An lựa chọn thực hiện gói thầu hơn 1,2 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đẩy mạnh tính minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đầu tư công, hoạt động đấu thầu tại địa phương luôn nhận được sự giám sát chặt chẽ từ dư luận. Mới đây, tại tỉnh Lâm Đồng, một gói thầu sửa chữa trường học theo hình thức chỉ định thầu rút gọn đã thu hút sự chú ý do sự xuất hiện của một nhà thầu có tuổi đời còn khá non trẻ trên hệ thống đấu thầu quốc gia.

Gói thầu hơn 1,2 tỷ đồng về tay Công ty Nhà Đẹp Lâm Đồng

Ngày 18/03/2026, bà Lê Thị Cảnh – Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Định An đã ký Quyết định số 20/QĐ-MGĐA phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc hạng mục: Sửa chữa, cải tạo nâng cấp sân, hàng rào, nhà để xe. Theo quyết định này, Công ty TNHH xây dựng Nhà Đẹp Lâm Đồng là đơn vị được lựa chọn để thực hiện dự án.

Quyết định số 20/QĐ-MGĐA phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Trường mẫu giáo Định An, thuộc hạng mục: Sửa chữa, cải tạo nâng cấp sân, hàng rào, nhà để xe. (Nguồn: MSC)

Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.240.000.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT 8%), sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2025. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày. Đây là dự án quan trọng nhằm chỉnh trang cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn và thẩm mỹ cho môi trường sư phạm tại xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Đáng chú ý, dự án này được thực hiện dựa trên kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 13/QĐ-MGĐA ngày 10/03/2026 của Hiệu trưởng nhà trường. Chỉ trong vòng 8 ngày sau khi phê duyệt kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu đã chính thức được ban hành theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Dấu hỏi về sự "trùng hợp" và năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống phân tích năng lực nhà thầu (FILE ALL), Công ty TNHH xây dựng Nhà Đẹp Lâm Đồng (MST: 5801447092) có trụ sở tại Thôn Nam Hiệp, Xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng do ông Huỳnh Công Tuân làm Giám đốc. Một điểm gây bất ngờ là ngày phê duyệt thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận là ngày 23/03/2026, trong khi Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đã được ký từ ngày 18/03/2026.

Mặc dù hình thức chỉ định thầu rút gọn cho phép chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu có năng lực phù hợp để thực hiện ngay gói thầu, nhưng việc nhà thầu liên tiếp ghi nhận các gói thầu tại cùng một đơn vị chủ đầu tư là Trường mẫu giáo Định An (bao gồm cả gói thầu số 05) khiến dư luận không khỏi đặt nghi vấn về tính cạnh tranh và cơ hội cho các doanh nghiệp khác tại địa phương.

Hơn nữa, với giá trị gói thầu lên tới 1,24 tỷ đồng, việc áp dụng chỉ định thầu cần đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất của năm 2025. Tỷ lệ tiết kiệm trong các gói thầu chỉ định thường không cao, và ở gói thầu này, mức giá 1,24 tỷ đồng tròn trịa cũng là một con số cần được phân tích kỹ lưỡng về định mức và dự toán.

Trường mẫu giáo Định An nằm tại xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Góc nhìn chuyên gia và cơ sở pháp lý

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định trên tinh thần xây dựng: "Việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn giúp đẩy nhanh tiến độ các công trình cấp bách, quy mô nhỏ. Tuy nhiên, theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, tính trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư là tối thượng. Chủ đầu tư phải chứng minh được việc lựa chọn nhà thầu đó là tối ưu nhất về năng lực và hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Hân cho rằng: "Môi trường đấu thầu công bằng chỉ được thiết lập khi các doanh nghiệp có năng lực đều được tiếp cận cơ hội như nhau. Việc nhà thầu mới tham gia hệ thống đã liên tục trúng thầu chỉ định cần được công khai minh bạch các tiêu chí đánh giá năng lực để tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp địa phương."

Việc thực hiện các dự án đầu tư công hiện nay phải bám sát Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC. Đặc biệt, theo quy định về tổ chức chính quyền địa phương mới áp dụng từ tháng 7/2025, vai trò giám sát của cộng đồng tại cấp xã đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng càng cần được phát huy mạnh mẽ.

Trong bối cảnh thượng tôn pháp luật, việc phản ánh các dữ liệu đấu thầu khách quan không chỉ nhằm giám sát ngân sách mà còn thúc đẩy các chủ đầu tư thực hiện tốt hơn trách nhiệm giải trình, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, hiệu quả.