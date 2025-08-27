Lâm Đồng: Gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học gần 5 tỷ đồng về tay Diệp Thảo

Công ty CP Công nghệ Diệp Thảo vừa trúng gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học trị giá gần 5 tỷ đồng tại Lâm Đồng, tiết kiệm 3,34%.

Gói thầu “giao thời” gần 5 tỷ đồng

Gói thầu số 01: Mua sắm trang thiết bị dạy và học Trường PTDT nội trú tỉnh năm học 2024-2025 (Mã E-TBMT: IB2500284900) có giá dự toán 5.170.463.000 đồng. Gói thầu do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng (trước đây là Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận) làm chủ đầu tư, được phê duyệt tại Quyết định số 717/QĐ-SGDĐT ngày 16/06/2025.

Ngày 05/07/2025, gói thầu chính thức mở với sự tham gia của hai doanh nghiệp: Công ty CP Công nghệ Diệp Thảo và Công ty TNHH Công nghệ Đại Dương Việt. Kết quả cho thấy Diệp Thảo chào giá 4.997.571.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 3,34% so với giá dự toán.

Phân tích E-HSDT: Chỉ còn một ứng viên hợp lệ

Biên bản mở thầu ghi nhận, Công ty CP Công nghệ Diệp Thảo là nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá E-HSDT. Trong khi đó, Công ty TNHH Công nghệ Đại Dương Việt không được xem xét tiếp do chào giá cao hơn.

Các hạng mục của gói thầu bao gồm nhiều thiết bị giáo dục: hệ thống âm thanh, máy chiếu, máy tính, giường tầng, tủ, quạt… đến từ nhiều nhà cung cấp như Guangzhou Gedi Audio Technology (Trung Quốc), Toa (Indonesia), Công ty TNHH Thiết bị giáo dục thông minh Khang Thịnh (Việt Nam).

Ngày 19/08/2025, tại quyết định số 631/QĐ-SGDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt cho Công ty Cổ phần Công nghệ Diệp Thảo trúng gói thầu số 01: Mua sắm trang thiết bị dạy và học Trường PTDT nội trú tỉnh năm học 2024-2025 với giá 4.997.571.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 15 ngày.

Quyết định số 631/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 Mua sắm trang thiết bị dạy và học Trường PTDT nội trú tỉnh năm học 2024-2025

Năng lực của Diệp Thảo

Công ty CP Công nghệ Diệp Thảo, thành lập năm 2015, có trụ sở tại P.Tân Sơn Hòa, TP HCM. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hải Hoài. Địa bàn hoạt động đấu thầu tập trung tại Long An và Lâm Đồng.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 96.113.301.420 đồng (Có 298.283.920 đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 89.822.411.420 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 6.290.890.000 đồng.

Riêng năm 2025, ngoài gói gần 5 tỷ đồng tại Lâm Đồng, Diệp Thảo còn trúng gói thầu Mua hệ thống màn hình LED P5 ngoài trời của Trường Đại học Đồng Tháp, trị giá 298.283.920 đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.