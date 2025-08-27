Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Lâm Đồng: Gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học gần 5 tỷ đồng về tay Diệp Thảo

Công ty CP Công nghệ Diệp Thảo vừa trúng gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học trị giá gần 5 tỷ đồng tại Lâm Đồng, tiết kiệm 3,34%.

Mai Hạ

Gói thầu “giao thời” gần 5 tỷ đồng

Gói thầu số 01: Mua sắm trang thiết bị dạy và học Trường PTDT nội trú tỉnh năm học 2024-2025 (Mã E-TBMT: IB2500284900) có giá dự toán 5.170.463.000 đồng. Gói thầu do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng (trước đây là Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận) làm chủ đầu tư, được phê duyệt tại Quyết định số 717/QĐ-SGDĐT ngày 16/06/2025.

Ngày 05/07/2025, gói thầu chính thức mở với sự tham gia của hai doanh nghiệp: Công ty CP Công nghệ Diệp Thảo và Công ty TNHH Công nghệ Đại Dương Việt. Kết quả cho thấy Diệp Thảo chào giá 4.997.571.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 3,34% so với giá dự toán.

Phân tích E-HSDT: Chỉ còn một ứng viên hợp lệ

Biên bản mở thầu ghi nhận, Công ty CP Công nghệ Diệp Thảo là nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá E-HSDT. Trong khi đó, Công ty TNHH Công nghệ Đại Dương Việt không được xem xét tiếp do chào giá cao hơn.

Các hạng mục của gói thầu bao gồm nhiều thiết bị giáo dục: hệ thống âm thanh, máy chiếu, máy tính, giường tầng, tủ, quạt… đến từ nhiều nhà cung cấp như Guangzhou Gedi Audio Technology (Trung Quốc), Toa (Indonesia), Công ty TNHH Thiết bị giáo dục thông minh Khang Thịnh (Việt Nam).

Ngày 19/08/2025, tại quyết định số 631/QĐ-SGDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt cho Công ty Cổ phần Công nghệ Diệp Thảo trúng gói thầu số 01: Mua sắm trang thiết bị dạy và học Trường PTDT nội trú tỉnh năm học 2024-2025 với giá 4.997.571.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 15 ngày.

qd-trung-thau.jpg
Quyết định số 631/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 Mua sắm trang thiết bị dạy và học Trường PTDT nội trú tỉnh năm học 2024-2025

Năng lực của Diệp Thảo

Công ty CP Công nghệ Diệp Thảo, thành lập năm 2015, có trụ sở tại P.Tân Sơn Hòa, TP HCM. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hải Hoài. Địa bàn hoạt động đấu thầu tập trung tại Long An và Lâm Đồng.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 96.113.301.420 đồng (Có 298.283.920 đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 89.822.411.420 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 6.290.890.000 đồng.

Riêng năm 2025, ngoài gói gần 5 tỷ đồng tại Lâm Đồng, Diệp Thảo còn trúng gói thầu Mua hệ thống màn hình LED P5 ngoài trời của Trường Đại học Đồng Tháp, trị giá 298.283.920 đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

#Công ty CP Công nghệ Diệp Thảo #E-HSDT #Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng #Mua sắm trang thiết bị dạy và học #Trường PTDT nội trú tỉnh

Bài liên quan

Bạn đọc

Đấu thầu tại Đắk Nông (cũ): Nhà thầu Phúc Hải bị "vạch trần" dùng hồ sơ không trung thực

Không chỉ là những thiếu sót thông thường, hồ sơ dự thầu của Công ty Phúc Hải đã bị các cơ quan chức năng xác nhận là "không trung thực", dấy lên hồi chuông báo động về tính minh bạch trong đấu thầu.

(Nối tiếp Kỳ 2) Ở các kỳ trước, chúng ta đã phác họa chân dung Công ty Phúc Hải với một "hệ sinh thái" đấu thầu đặc biệt. Tuy nhiên, những phát hiện trong các hồ sơ mời thầu gần đây đã cho thấy vấn đề không chỉ dừng lại ở các mối quan hệ, mà còn liên quan trực tiếp đến tính trung thực trong hồ sơ năng lực - một trong những yếu tố nền tảng của hoạt động đấu thầu.

Bằng chứng không thể chối cãi từ cơ quan chức năng

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Trường Thắng đấu thầu tại Đắk Nông (cũ): Bài toán hiệu quả khi vốn ngân sách 'tiết kiệm' 0 đồng

Hàng loạt gói thầu trị giá hàng chục tỷ đồng tại huyện Đắk Mil được trao cho nhà thầu quen mặt với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, thậm chí bằng 0. Hiệu quả kinh tế, một trụ cột của Luật Đấu thầu, đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Ở kỳ trước, bài viết đã chỉ ra tỷ lệ trúng thầu cao bất thường của Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Trường Thắng tại Đắk Nông. Đi sâu phân tích khía cạnh tài chính, một thực tế đáng báo động hơn được hé lộ: hiệu quả kinh tế của các gói thầu này là cực kỳ thấp, với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước thường xuyên ở mức dưới 1%, thậm chí bằng 0.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Luật Đấu thầu 2023, một trong bốn mục tiêu trọng yếu của công tác đấu thầu là đảm bảo hiệu quả kinh tế. Điều này có nghĩa là, thông qua một quy trình cạnh tranh, công bằng và minh bạch, chủ đầu tư sẽ lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực thực hiện gói thầu với mức giá hợp lý nhất, tiết kiệm tối đa cho ngân sách.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Năng lực Hợp tác xã Quận 7 và gói thầu 4,4 tỷ đồng

Hợp tác xã Xây dựng Thương mại Quận 7 vừa trúng gói thầu thi công xây dựng tại Quận 4 với giá 4,4 tỷ đồng, khẳng định năng lực cạnh tranh trong thị trường.

Vượt qua 6 đối thủ dành thắng lợi

Dự án Sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học Bến Cảng, Phường 13, Quận 4 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 4 làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 6 tỷ đồng theo Quyết định số 4036/QĐ-UBND của UBND TP.Hồ Chí Minh. Gói thầu Thi công xây dựng (mã IB2500269647-00) thuộc dự án này đã thu hút 7 nhà thầu tham gia.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Sao Mai trúng gói thầu hơn 11,5 tỷ tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Sao Mai trúng gói thầu hơn 11,5 tỷ tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công ty Cổ phần Giải pháp Thiết bị Sao Mai vừa được phê duyệt trúng gói thầu "Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị" , trị giá 11,5 tỷ đồng tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Gói thầu chỉ có một đối thủ tham gia và tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khá thấp.