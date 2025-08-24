Hà Nội

Bạn đọc

Năng lực Hợp tác xã Quận 7 và gói thầu 4,4 tỷ đồng

Hợp tác xã Xây dựng Thương mại Quận 7 vừa trúng gói thầu thi công xây dựng tại Quận 4 với giá 4,4 tỷ đồng, khẳng định năng lực cạnh tranh trong thị trường.

Mai Hạ

Vượt qua 6 đối thủ dành thắng lợi

Dự án Sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học Bến Cảng, Phường 13, Quận 4 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 4 làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 6 tỷ đồng theo Quyết định số 4036/QĐ-UBND của UBND TP.Hồ Chí Minh. Gói thầu Thi công xây dựng (mã IB2500269647-00) thuộc dự án này đã thu hút 7 nhà thầu tham gia.

Theo Biên bản mở thầu ngày 27/6/2025, giá gói thầu được phê duyệt là 5.277.958.789 đồng. Sau quá trình đánh giá, tại Quyết định số 05/QĐ-BQLKV4 ngày 04/8/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 4 đã công bố Hợp tác xã Xây dựng Thương mại Quận 7 (MSDN: 0303010550) là nhà thầu trúng thầu với giá 4.405.295.719 đồng. Mức giá này thấp hơn 872.663.070 đồng so với giá gói thầu, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm 16,5%.

qd-1.jpg
qd-2.jpg
Quyết định số 05/QĐ-BQLKV4 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học Bến Cảng, Phường 13, Quận 4

Năng lực và lịch sử trúng thầu của nhà thầu

Hợp tác xã Xây dựng Thương mại Quận 7, với người đại diện theo pháp luật là ông Mai Văn Thanh Tuấn, là một doanh nghiệp đã hoạt động từ năm 2008. Hồ sơ đấu thầu cho thấy nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 102 gói thầu, trúng 86 gói với tổng giá trị 81.788.804.835 đồng trong đó trúng với vai trò độc lập là 70.484.348.801 đồng (có 9.309.896.530 đồng là các gói chỉ định thầu), tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh là 11.304.456.034 đồng, đạt tỷ lệ trúng thầu ấn tượng 84,31%.

Phân tích dữ liệu cho thấy, nhà thầu này thường xuyên trúng thầu từ các bên mời thầu như Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7 (với 7 gói trúng) và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Phúc Thành (với 12 gói trúng). Tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu là 3,29%, một con số khá thấp so với tỷ lệ tiết kiệm 16,5% trong gói thầu lần này.

Đặc biệt, trong năm 2025, Hợp tác xã Xây dựng Thương mại Quận 7 đã có 4 hoạt động thầu và trúng 3 gói. Gói thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 4 là một trong số đó. Lịch sử trúng thầu cho thấy Hợp tác xã thường xuyên tham gia và trúng thầu theo hình thức "chỉ định thầu rút gọn", nhưng gói thầu này lại được đấu thầu rộng rãi, cho thấy khả năng cạnh tranh của nhà thầu không chỉ giới hạn ở các mối quan hệ quen thuộc.

Diễn biến gói thầu và các nhà thầu trượt

Trong gói thầu này, 6 nhà thầu khác đã tham gia và trượt thầu:

  • Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Tuấn Phát có giá dự thầu 4.487.788.713 đồng.
  • Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 có giá dự thầu 4.492.355.200 đồng.
  • Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Đại Duy có giá dự thầu 4.596.727.927 đồng.
  • Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Xuân Trường Phát có giá dự thầu 4.608.713.250 đồng.
  • Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Gia Thắng có giá dự thầu 4.769.687.514 đồng.
  • Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Cơ khí - Xây dựng Quảng Đức có giá dự thầu 4.793.649.000 đồng.

Giá dự thầu của Hợp tác xã Xây dựng Thương mại Quận 7 là thấp nhất và đáp ứng được các tiêu chí của hồ sơ mời thầu, qua đó giành được quyền thực hiện gói thầu. Việc đấu thầu được thực hiện qua mạng, tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2024) và các sửa đổi bổ sung gần nhất. Gói thầu này không chỉ chứng minh năng lực tài chính và kỹ thuật của Hợp tác xã Xây dựng Thương mại Quận 7 mà còn khẳng định sự minh bạch và tính cạnh tranh trong thị trường xây dựng tại TP.Hồ Chí Minh.

