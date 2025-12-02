Kịp thời ngăn chặn 2 nữ sinh bị dụ dỗ bỏ học đi làm 'việc nhẹ, lương cao'

Cả hai học sinh đều khai nhận vì muốn kiếm tiền nhanh dịp cuối năm nên đã tự ý bỏ học, giấu gia đình và nhà trường để đi tìm việc làm.

Sáng 2/12, Công an xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai đã kịp thời phát hiện, xác minh và ngăn chặn thành công vụ việc 2 học sinh bị dụ dỗ bỏ học đi làm thuê, qua đó phòng ngừa những nguy cơ tiềm ẩn về mua bán người và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Công an xã Trịnh Tường đã bàn giao các em cho gia đình quản lý.

Khoảng 6h30 cùng ngày, Công an xã Trịnh Tường nhận được thông báo của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trịnh Tường về việc 2 học sinh lớp 8 là cháu S.T.H và L.T.X (đều sinh năm 2012, dân tộc Mông, trú tại thôn Bản Lầu, Trịnh Tường) vắng mặt bất thường, có dấu hiệu bị dụ dỗ đi làm thuê.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Trịnh Tường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác định các em đã lên xe khách Tuấn Anh (tuyến Trịnh Tường - Bắc Giang - Bắc Ninh) xuất phát từ thôn Phố Mới 1, điểm đến là Bắc Ninh để tìm việc làm theo các lời mời chào “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội.

Đến 07h, lực lượng Công an xã đã xác định vị trí di chuyển của phương tiện, kịp thời tiếp cận và đưa các em về trụ sở để làm việc. Cả hai học sinh đều khai nhận vì muốn kiếm tiền nhanh dịp cuối năm nên đã tự ý bỏ học, giấu gia đình và nhà trường để đi tìm việc làm.

Sau khi xác minh, Công an xã Trịnh Tường đã bàn giao các em cho gia đình quản lý, đồng thời phối hợp nhà trường động viên, giúp các em ổn định tâm lý và quay trở lại học tập. Cùng với việc xử lý vụ việc, Công an xã Trịnh Tường cũng phối hợp nhà trường và chính quyền địa phương tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh về quy định độ tuổi lao động; nhận biết các thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ đi làm trái pháp luật; cảnh báo nguy cơ bị mua bán người, bóc lột sức lao động… Qua đó nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa vi phạm.

Hành động kịp thời, trách nhiệm của Công an xã Trịnh Tường đã góp phần ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, bảo vệ an toàn cho các em học sinh và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn xã vùng cao.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng