Bắt người phụ nữ dụ dỗ các cô gái trẻ vượt biên sang Trung Quốc ép bán dâm

Ngày 21/11, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Cục Đối ngoại (Bộ Công an) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang tiến hành giao nhận đối tượng truy nã Chảo Mùi Mủi (sinh năm 1985, bị truy nã về tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi), trú tại xóm Nà Lầu, xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng do Công an Trung Quốc bàn giao.

Đối tượng Chảo Mùi Mủi tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2012, Chảo Mùi Mủi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lấy chồng và sinh sống tại đây, đến tháng 4 năm 2017, trong thời gian về thăm gia đình, Chảo Mùi Mủi nhiều lần tiếp cận và đưa ra thông tin gian dối để dụ dỗ một số phụ nữ quen biết tại địa phương sang Trung Quốc với lời hứa được bố trí việc làm ổn định. Khi các nạn nhân tin tưởng, Mủi tổ chức đưa họ vượt biên trái phép qua đường mòn sang Trung Quốc và bán cho một phụ nữ bản địa, trong đó có một nạn nhân vừa đủ 14 tuổi. Tại đây, các nạn nhân bị ép bán dâm và không được tự do đi lại. Sau khi trốn thoát trở về Việt Nam, các nạn nhân đã tố giác hành vi phạm tội của Mủi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng sau đó ra quyết định truy nã đối tượng. Sau khi thực hiện phạm tội, đối tượng Mủi lẩn trốn tại Trung Quốc không trở về địa phương. Ngày 24/9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác lập chuyên án truy bắt đối tượng, phối hợp với Cục Đối ngoại - Bộ Công an cung cấp thông tin về nơi lẩn trốn của Chảo Mùi Mủi cho Công an Trung Quốc. Căn cứ thông tin của Công an tỉnh Cao Bằng, ngày 18/11/2025, Công an Trung Quốc đã bắt giữ đối tượng Mủi và trao trả cho Công an tỉnh Cao Bằng qua cửa khẩu Sóc Giang, thuộc xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

