Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt người phụ nữ dụ dỗ các cô gái trẻ vượt biên sang Trung Quốc ép bán dâm

Chảo Mùi Mủi nhiều lần tiếp cận và đưa ra thông tin gian dối để dụ dỗ một số phụ nữ quen biết tại địa phương sang Trung Quốc ép bán dâm.

Gia Đạt

Ngày 21/11, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Cục Đối ngoại (Bộ Công an) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang tiến hành giao nhận đối tượng truy nã Chảo Mùi Mủi (sinh năm 1985, bị truy nã về tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi), trú tại xóm Nà Lầu, xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng do Công an Trung Quốc bàn giao.

dsc01453.jpg
Đối tượng Chảo Mùi Mủi tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2012, Chảo Mùi Mủi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lấy chồng và sinh sống tại đây, đến tháng 4 năm 2017, trong thời gian về thăm gia đình, Chảo Mùi Mủi nhiều lần tiếp cận và đưa ra thông tin gian dối để dụ dỗ một số phụ nữ quen biết tại địa phương sang Trung Quốc với lời hứa được bố trí việc làm ổn định. Khi các nạn nhân tin tưởng, Mủi tổ chức đưa họ vượt biên trái phép qua đường mòn sang Trung Quốc và bán cho một phụ nữ bản địa, trong đó có một nạn nhân vừa đủ 14 tuổi. Tại đây, các nạn nhân bị ép bán dâm và không được tự do đi lại. Sau khi trốn thoát trở về Việt Nam, các nạn nhân đã tố giác hành vi phạm tội của Mủi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng sau đó ra quyết định truy nã đối tượng. Sau khi thực hiện phạm tội, đối tượng Mủi lẩn trốn tại Trung Quốc không trở về địa phương. Ngày 24/9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác lập chuyên án truy bắt đối tượng, phối hợp với Cục Đối ngoại - Bộ Công an cung cấp thông tin về nơi lẩn trốn của Chảo Mùi Mủi cho Công an Trung Quốc. Căn cứ thông tin của Công an tỉnh Cao Bằng, ngày 18/11/2025, Công an Trung Quốc đã bắt giữ đối tượng Mủi và trao trả cho Công an tỉnh Cao Bằng qua cửa khẩu Sóc Giang, thuộc xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Một phụ nữ hiếp dâm trẻ em bị tuyên phạt 23 năm tù

Nguồn: ĐTHĐT.
#dụ dỗ #Trung Quốc #bán dâm #bắt giữ #cảnh sát

Bài liên quan

Xã hội

Người phụ nữ ở Hải Phòng bị lừa 20 triệu khi làm 'nhiệm vụ trực tuyến'

Các đối tượng giả mạo danh nghĩa người nổi tiếng dụ dỗ người dân tham gia “nhiệm vụ nhận hoa hồng” với lợi nhuận cao, sau đó lừa đảo.

Ngày 13/11, VKSND Khu vực 1 – Hải Phòng cho biết, ngày 30/4/2025, chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1988, trú tại phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng) trong quá trình sử dụng mạng xã hội Facebook đã xem được video quảng cáo trên trang có tên “Võ Hà Linh Offiiciial Review 3”.

7777.png
Đối tượng sử dụng danh nghĩa Công ty CP Thương mại Dịch vụ Hà Linh Official để tạo lòng tin và dụ khách hàng chuyển tiền.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố kẻ giao cấu với bé gái 13 tuổi ở An Giang

Sau khi dụ dỗ em Đ.N.P (13 tuổi) đến một nhà nghỉ ở xã Kiên Lương (tỉnh An Giang), Huỳnh Văn Nhí (TP Cần Thơ) đã nhiều lần quan hệ tình dục với nạn nhân.

Ngày 09/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Văn Nhí (33 tuổi, ngụ xã Mỹ Phước, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 7/2025, thông qua mạng xã hội đối tượng Huỳnh Văn Nhí quen biết và phát sinh tình cảm với em Đ.N.P (13 tuổi, ngụ xã Kiên Lương, tỉnh An Giang). Đến ngày 27/8/2025, Nhí đã dụ dỗ em P. đến một nhà nghỉ thuộc ấp Hòn Chông (xã Kiên Lương) thuê phòng, tại đây cả hai đã quan hệ tình dục nhiều lần.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hà Nội truy nã đối tượng chiếm đoạt tiền đầu tư sàn tiền ảo

Nhóm của Phương đã dụ dỗ nhiều nhà đầu tư vào sàn tiền ảo. Khi các nạn nhân nạp tiền tham gia, các đối tượng đã cho “sập tài khoản” và chiếm đoạt tiền.

Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã Ngô Văn Phương (SN 1999; thường trú tại: xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

56-7430.png
Quyết định truy nã Ngô Văn Phương.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới