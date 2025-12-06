Hà Nội

Xã hội

Bắt đối tượng cầm đầu dự án tiền ảo KittyRun, lừa hàng chục tỷ đồng

Tùng và các đồng phạm đã có hành vi lập dự án tiền ảo “KittyRun” (KTR) dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những nạn nhân.

Gia Đạt

Ngày 6/12, Công an tỉnh Tuyên Quang, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ thành công Nguyễn Thanh Tùng. Tùng là bị can đang bị truy nã trong vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự. Tùng bị phát hiện khi đang lẩn trốn tại một chung cư trên địa bàn TP Hà Nội.

capture-3500.png

Trước đó, Tùng cùng các đồng phạm lập dự án tiền ảo “KittyRun” (KTR) hoạt động theo mô hình đa cấp, quảng cáo mức lợi nhuận cao để dụ dỗ người dân tham gia. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ các nhà đầu tư.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác đối với lời mời gọi đầu tư tiền ảo trên mạng, đặc biệt là các sàn, website quảng cáo lợi nhuận “khủng”. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Những cá nhân, tổ chức bị thiệt hại liên quan dự án “KittyRun” được đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang (Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang) hoặc Điều tra viên thụ lý để cung cấp tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
