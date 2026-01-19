Hà Nội

Xã hội

Kịp thời giúp đỡ cụ ông đi lạc, trao trả an toàn cho gia đình ở Hà Nội

Không giấu được sự xúc động khi tìm lại được bố, chị N.T.H cho biết cụ T. tuổi cao, sức khỏe và trí nhớ giảm sút, gia đình không hay biết việc cụ rời khỏi nhà.

Gia Đạt

Ngày 19/1, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 22h20 ngày 18/1/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị và trật tự công cộng trên địa bàn, Công an phường Thanh Liệt nhận được tin báo của người dân về việc có một cụ ông cao tuổi đi lạc, cần được giúp đỡ. Tổ Cảnh sát trật tự nhanh chóng tiếp cận hiện trường, qua trao đổi ban đầu xác định cụ không nhớ rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú cũng như thông tin người thân.

capture-464.png
Công an phường Thanh Liệt bàn giao cụ ông an toàn cho gia đình.

Ngay sau đó, Công an phường đã đưa cụ về trụ sở để ổn định sức khỏe, tinh thần. Do cụ vẫn chưa thể cung cấp được thông tin cá nhân, đơn vị đã bố trí cán bộ, chiến sĩ chăm sóc, đồng thời báo cáo Ban Chỉ huy Công an phường. Song song với đó, lực lượng Công an phường khẩn trương đăng tải thông tin, hình ảnh lên các trang thông tin của địa phương, các hội nhóm cộng đồng và nhóm Zalo khu dân cư nhằm tìm kiếm người thân cho cụ.

Với tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp tích cực của quần chúng nhân dân, sau thời gian rà soát, Công an phường đã xác định được nhân thân cụ là ông N.V.T, trú tại phường Thanh Liệt, đồng thời liên hệ với gia đình để đến đón cụ.

Không giấu được sự xúc động khi tìm lại được bố, chị N.T.H cho biết cụ T. tuổi cao, sức khỏe và trí nhớ giảm sút, gia đình không hay biết việc cụ rời khỏi nhà. Gia đình đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình, kịp thời của lực lượng Công an phường trong việc hỗ trợ tìm kiếm người thân đi lạc trong đêm muộn.

Do thời điểm bàn giao đã về khuya, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cụ trong quá trình di chuyển, Công an phường đã cử cán bộ trực tiếp đưa cụ về nhà, bàn giao an toàn cho gia đình. Việc làm ý nghĩa trên tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an cơ sở vì Nhân dân phục vụ, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nguồn: ĐTHĐT.
