Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đu trend AI vẽ chân dung, coi chừng mất sạch dữ liệu

Số hóa - Xe

Đu trend AI vẽ chân dung, coi chừng mất sạch dữ liệu

Trào lưu AI vẽ chân dung cuộc đời đang gây sốt mạng xã hội, nhưng chuyên gia cảnh báo người dùng có thể vô tình cung cấp dữ liệu cho tội phạm mạng.

Thiên Trang (TH)
Đầu năm 2026, mạng xã hội tràn ngập trào lưu “AI vẽ chân dung cuộc đời” với những bức ảnh hoạt hình mô phỏng công việc và gia đình người dùng.
Đầu năm 2026, mạng xã hội tràn ngập trào lưu “AI vẽ chân dung cuộc đời” với những bức ảnh hoạt hình mô phỏng công việc và gia đình người dùng.
Để có được hình ảnh sát thực tế, nhiều người đã chủ động cung cấp cho AI hàng loạt thông tin cá nhân mà không lường trước rủi ro.
Để có được hình ảnh sát thực tế, nhiều người đã chủ động cung cấp cho AI hàng loạt thông tin cá nhân mà không lường trước rủi ro.
Theo Kaspersky, đây chẳng khác nào hành động “tóm tắt tự nguyện” toàn bộ hồ sơ số cho kẻ xấu khai thác.
Theo Kaspersky, đây chẳng khác nào hành động “tóm tắt tự nguyện” toàn bộ hồ sơ số cho kẻ xấu khai thác.
Chỉ từ một câu lệnh, AI có thể tổng hợp chi tiết nơi làm việc, chức danh, thói quen sinh hoạt và cả mối quan hệ
Chỉ từ một câu lệnh, AI có thể tổng hợp chi tiết nơi làm việc, chức danh, thói quen sinh hoạt và cả mối quan hệ
Khi nắm rõ những dữ liệu này, tội phạm mạng có thể tạo ra kịch bản lừa đảo cá nhân hóa cực kỳ thuyết phục.
Khi nắm rõ những dữ liệu này, tội phạm mạng có thể tạo ra kịch bản lừa đảo cá nhân hóa cực kỳ thuyết phục.
Thay vì email rác chung chung, nạn nhân có thể nhận các thông điệp giả mạo đúng tên công ty, đồng nghiệp hoặc người thân.
Thay vì email rác chung chung, nạn nhân có thể nhận các thông điệp giả mạo đúng tên công ty, đồng nghiệp hoặc người thân.
Kaspersky cho biết 78% nhân sự tại khu vực APAC sử dụng AI hàng tuần, nhưng nhiều người vẫn thiếu kiến thức bảo mật nền tảng.
Kaspersky cho biết 78% nhân sự tại khu vực APAC sử dụng AI hàng tuần, nhưng nhiều người vẫn thiếu kiến thức bảo mật nền tảng.
Chuyên gia Kaspersky khuyến cáo người dùng không chia sẻ thông tin định danh, hạn chế đăng ảnh nhạy cảm và kiểm tra kỹ chính sách quyền riêng tư trước khi tham gia trào lưu AI.
Chuyên gia Kaspersky khuyến cáo người dùng không chia sẻ thông tin định danh, hạn chế đăng ảnh nhạy cảm và kiểm tra kỹ chính sách quyền riêng tư trước khi tham gia trào lưu AI.
Mời quý độc giả xem thêm video: Nở rộ nhiều chiêu trò lừa đảo từ công nghệ AI | Bản tin 141
Thiên Trang (TH)
#AI #dữ liệu cá nhân #bảo mật #tội phạm mạng #trào lưu AI #an toàn trực tuyến

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT