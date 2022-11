Yêu cầu mà nhà đầu tư tìm kiếm để rót vốn vào các doanh nghiệp

Các nhà đầu tư xem xét rót vốn cho startup.

Hỏi: Chúng tôi muốn kêu gọi vốn đầu tư nhưng không rõ các tiêu chí nào. Xin hỏi các nhà đầu tư khi tìm kiếm rót vốn vào doanh nghiệp thì xem xét những tiêu chí hay yêu cầu nào?

Hoàng Thành Công (Yên Bái)

Có 2 tiêu chí hàng đầu được các nhà đầu tư xem xét rót vốn cho startup. Tiêu chí đầu tiên là người sáng lập (founders). Thành công của một dự án khởi nghiệp, phụ thuộc rất nhiều vào người sáng lập. Hiện nay, 50% tỷ trọng cho quyết định đầu tư hoặc tham gia, cố vấn vào dự án khởi nghiệp nằm ở founders. Từ góc nhìn của các quỹ đầu tư, công thức cấu thành nên một founder (người sáng lập) thành công là 3L + 2T: Liều lĩnh (passionate và willing to take risk); Luôn hành động (action); Lắng nghe (listen); Tốc độ (speed); Tập trung (focus). Đây là những yếu tố buộc phải có của những người đứng đầu một startup. Nếu thiếu một trong 5 yếu tố trên, cũng trở thành lực cản cho các startup. Nhu cầu thị trường, lợi thế cạnh tranh của dự án và tất nhiên là khả năng thu hồi vốn là tiêu chí thứ 2 để thu hút nhà đầu tư.

Đối với những mô hình khởi nghiệp đang ở giai đoạn ý tưởng, nguồn vốn đầu tiên mà các nhà khởi nghiệp nên tiếp cận là: 3F (Family – gia đình, Friends – bạn bè, Fools – nhà đầu tư). Với nguồn vốn từ gia đình, bạn bè, bạn sẽ thoải mái hơn về thời gian trả nợ cũng như lãi suất vay.