Dinh 1 Đà Lạt xuống cấp sau thời gian buộc ngừng hoạt động

Hiện tại, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt chưa thống nhất được tổng giá trị mà doanh nghiệp đã đầu tư vào dự án, để xem xét hoàn trả, bồi thường cho doanh nghiệp do thu hồi dự án trước thời hạn, Dinh 1 Đà Lạt vẫn do doanh nghiệp quản lý, nhưng không được phép mở cửa kinh doanh. Do không có nguồn thu từ dự án, doanh nghiệp chỉ duy trì được khoản chi phí tối thiểu để trả lương cho tổ bảo vệ và 3 công nhân. Bởi vậy, cơ sở hạ tầng của Dinh 1 Đà Lạt đang xuống cấp nghiêm trọng do trong hơn 6 tháng qua không được bảo trì, khiến công trình lịch sử này có nguy cơ bị xuống cấp như trước năm 2014.