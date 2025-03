Xây mới trụ sở khối đoàn thể huyện Củ Chi: Cuộc đua của 2 nhà thầu

2 nhà thầu cạnh tranh giành gói thầu gần 15 tỷ

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), dự án xây dựng mới trụ sở khối đoàn thể huyện có tổng mức đầu tư 21 tỷ đồng do UBND huyện Củ Chi phê duyệt theo Quyết định 6097/QĐ-UBND ngày 29/07/2024.

Tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Xây dựng mới Trụ sở Khối Đoàn thể huyện, ngày 18/02/2025 được UBND huyện Củ Chi phê duyệt theo Quyết định 750/QĐ-UBND.

Gói thầu xây lắp có giá gần 15 tỷ đồng sử dụng vốn thành phố bổ sung cân đối ngân sách huyện; ngày 28/02/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Ban QLDA ĐTXD) khu vực huyện Củ Chi đã phê duyệt E-HSMT theo Quyết định E2500060729_2502281029. Hoàn thành mở thầu ngày 10/3/2025, tuy nhiên để tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, gói thầu được gia hạn đến ngày 15/3/2025.

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 15/3/2025, gói thầu trên đã thu hút 2 nhà thầu tham gia gồm liên danh Công ty Song Hân – Công ty Thuận Tiến (Công ty CP Đầu tư Xây dựng Song Hân là đại diện liên danh) với giá dự thầu hơn 14,9 tỷ đồng; liên danh xây dựng khối đoàn thể huyện (Công ty CP Đầu tư xây lắp Thành Phú là đại diện liên danh) dự thầu với giá hơn 14,84 tỷ đồng.

Năng lực các nhà thầu ra sao?

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Song Hân địa chỉ tại quận Bình Thạnh, TP HCM, được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu ngày 25/05/2016; ông Lê Văn Hoàng là đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, công ty đã tham 42 gói thầu, trúng 36 gói, 1 chưa có kết quả, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả độc lập và liên danh) ghi nhận hơn 918 tỷ đồng. Trong đó, công ty trúng với vai trò độc lập ghi nhận hơn 211 tỷ đồng; tổng giá trị các gói thầu liên danh hơn 707 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Ngày 20/2/2025, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Song Hân cùng liên danh Công ty TNHH Xây dựng – Tư vấn – Thương mại Nguyên Phú trúng gói thầu thuộc dự án Xây dựng mới Kho lưu trữ Huyện ủy Củ Chi của Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Củ Chi với giá hơn 13,7 tỷ đồng thực hiện trong 360 ngày.

Tại Đồng Nai, công ty trúng gói thầu thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai của Ban QLDA ĐTXD tỉnh Đồng Nai với giá hơn 28,15 tỷ đồng thực hiện trong 400 ngày;

Gói thầu số 07 (xây dựng): Thi công xây dựng Đoạn 1 - Tuyến thoát nước từ đầu tuyến đến hết đường Lê Duẩn (Từ cọc C1 đến cọc C4) thuộc dự án Hệ thống thoát nước chống ngập úng khu vực xung quanh Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Long Thành, huyện Long Thành với giá trúng thầu hơn 18,699 tỷ đồng thực hiện trong 270 ngày…

Công ty CP Đầu tư Xây lắp Thành Phú có địa chỉ tại Phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM; ông Phạm Hoàng Anh làm người đại diện pháp luật. Công ty được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 31/07/2014.

Theo thống kê chưa đầy đủ của PV, công ty đã tham gia 50 gói thầu, trúng 37 gói, 1 chưa có kết quả, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả độc lập và liên danh) ghi nhận hơn 673,1 tỷ đồng (hơn 21 triệu đồng là các gói chỉ định thầu).

Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập hơn 395,87 tỷ đồng (trên 21 triệu đồng là các gói chỉ định thầu); tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh ghi nhận hơn 277,3 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Gói thầu thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 11 của Ban QLDA ĐTXD khu vực quận 11 với giá trúng thầu hơn 8,24 tỷ đồng thực hiện trong 120 ngày;

Công ty thường trúng thầu tại của Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Củ Chi, trong đó:

Gói thầu thuộc dự án Xây dựng mới khu C và sửa chữa các khu còn lại của trường mầm non Thị Trấn Củ Chi 2 với giá trúng thầu hơn 18,46 tỷ đồng thực hiện trong 240 ngày. Duy nhất tham gia và trúng.

Tại KHLCNT Bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn xã Phước Vĩnh An – Phạm Văn Cội – Nhuận Đức – An Nhơn Tây – An Phú, Công ty CP Đầu tư Xây lắp Thành Phú trúng thầu với giá hơn 5,32 tỷ đồng thực hiện trong 150 ngày;

Ông Lê Hoàng Hải - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Củ Chi đã phê duyệt Công ty CP Đầu tư Xây lắp Thành Phú trúng gói thầu với giá hơn 48,49 tỷ đồng thực hiện trong 360 ngày.

Gói thầu thuộc dự án Xây dựng trường Tiểu học Tân Thông Hội với giá trúng thầu hơn 48,49 tỷ đồng thực hiện trong 360 ngày;

Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lê Minh Nhựt (ấp Chánh, Trung, Tiền, Thượng) (điểm đầu: Hẻm 157, điểm cuối: Đường Nguyễn Thị Hé), Công ty CP Đầu tư Xây lắp Thành Phú trúng gói xây lắp với giá hơn 12,22 tỷ đồng thực hiện trong 210 ngày…