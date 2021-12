Vụ thổi giá kit test COVID-19: Cty Việt Á trúng thầu “khủng” ở tỉnh nào?

Liên quan đến việc nâng khống giá kit test COVID-19 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, ông Phan Quốc Việt, người sáng lập, đồng thời là Tổng giám đốc công ty đã cung ứng kit test cho trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng.



Cơ quan điều tra xác định Phan Quốc Việt lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 "bắt tay" với giám đốc CDC một số địa phương nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 để hưởng lợi bất chính với số tiền lớn.

Ông Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Việt Á. (Ảnh: Dân Việt).

Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An và triệu tập ghi lời khai nhiều đối tượng có liên quan.

Theo tin trên báo Tuổi Trẻ, nhiều tỉnh thành mua kit test của Công ty Việt Á với mức giá từ 470.000đ/test PCR như ở Hải Dương, thậm chí mua ở mức giá cao hơn.

Cụ thể, tại quyết định ngày 23/6/2021 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư chống dịch, Bắc Ninh phê duyệt mua 10.000 bộ test PCR LightPower của Việt Á cho CDC tỉnh Bắc Ninh với giá 470.000đồng/bộ.

Cùng thời điểm này, tỉnh Nam Định cũng mua 13.536 bộ test tương tự của Việt Á, giá 509.250đồng/bộ.

Trong khi đó, ông Tôn Thất Thạnh - Giám đốc CDC Đà Nẵng cho biết, trong các đợt dịch vừa qua CDC Đà Nẵng có nhập số lượng lớn kit test COVID-19 từ Công ty Việt Á.

Theo ông Thạnh, CDC Đà Nẵng nhập kit test của Công ty này là chủ yếu để làm xét nghiệm RT-PCR. Tuy nhiên ông Thạnh nói không nhớ khối lượng nhập cụ thể và chi phí nhập kit test từ Công ty này bao nhiêu tiền.

Công ty Việt Á đã cung ứng kit test cho trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước. (Ảnh minh họa).

Ông Hồ Minh Nên - Giám đốc CDC Quảng Ngãi cho biết, đơn vị có 3 đợt mua bộ kit test của Công ty Việt Á. Giá thấp nhất 367.000 đồng/bộ, cao nhất 509.000 đồng/bộ. Thời điểm mua vào tháng 7 và tháng 8/2021. Tổng giá trị mua hơn 5 tỷ đồng.

Theo ông Nên, đầu năm 2021, Công ty Việt Á có cho Bệnh viện TP Quảng Ngãi mượn 1 máy chạy mẫu xét nghiệm và tặng 1.000 bộ kit test. Sau đó Việt Á "rút" máy về, số lượng kit test được Việt Á tặng cho Bệnh viện TP Quảng Ngãi còn dư, Sở Y tế Quảng Ngãi phân bổ cho CDC và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi sử dụng.

Tại Long An, thông tin trên báo Lao Động, ngày 19/12, Bác sĩ Huỳnh Minh Phúc - Giám đốc Sở Y tế Long An cho biết, lãnh đạo Sở đã rà soát và thấy có 5 đơn vị trong tỉnh đã mua kit test của Công ty Việt Á, gồm: CDC Long An, BVĐK Long An, BVĐK Khu vực Đồng Tháp Mười, BVĐK Khu vực Hậu Nghĩa và BVĐK Khu vực Cần Giuộc. Trong đó, CDC Long An và BVĐK Long An mua số lượng nhiều, các đơn vị còn lại mua số lượng ít.

Lãnh đạo Sở Y tế Long An đã yêu cầu các đơn vị có báo cáo chi tiết việc mua bán nói trên gửi về Sở Y tế Long An và Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh Long An trong ngày 20/12.

Tại Cần Thơ, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho báo chí biết Công ty Việt Á có chi nhánh tại địa phương này. Sở Y tế Cần Thơ báo cáo rằng CDC Cần Thơ không mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

Lãnh đạo một bệnh viện ở Cần Thơ cho biết đơn vị này có ký hợp đồng với Công ty Việt Á về việc mua 15 bộ kit xét nghiệm COVID-19 (trên 36 triệu đồng một bộ) thông qua đấu thầu. Tuy nhiên, đến nay Công ty Việt Á mới cung cấp được 5 bộ kit.

“ Công ty Việt Á trúng thầu 15 bộ nhưng mới cung ứng 5 bộ. Chúng tôi đã thanh toán cho công ty này trên 100 triệu đồng”, lãnh đạo bệnh viện nói với Zing.