Mỗi tháng tậu 1 mảnh đất, Phan Như Thảo và chồng đại gia giàu cỡ nào?

Sau khi kết hôn với đại gia Đức An, khối tài sản của Phan Như Thảo cũng tăng nhanh theo thời gian. Người đẹp thường xuyên nhận được nhiều món quà giá trị khủng từ chồng. Ảnh: Ngoisao Mới đây, trên trang cá nhân, Phan Như Thảo chia sẻ hình ảnh về mảnh đất mới tậu của gia đình kèm lời nhắn: "Em không mong gì đâu, chỉ mong mỗi tháng một mảnh đất thôi Nguyễn Đức An". Ảnh: FBNV Theo hình ảnh có thể thấy khu vực này còn khá hoang sơ, đủ sức xây dựng một khách sạn nghỉ dưỡng hoặc nhà hàng. Ảnh: FBNV Không chỉ có với nhau "tài sản" vô giá là một thiên thần nhỏ, vợ chồng Phan Như Thảo còn sở hữu cơ ngơi siêu khủng, “đi mua đất như đi chợ”. Ảnh: FBNV Từ khi mới kết hôn, Phan Như Thảo và đại gia Đức An sống trong căn nhà 5 tầng ở Quận 1, TP.HCM. Ảnh: Vietnamnet Cựu người mẫu chia sẻ, căn nhà này từng được hỏi mua với giá 45 tỷ đồng nhưng cô không bán. Ảnh: Vietnamnet Năm 2019, đại gia Đức An tặng Phan Như Thảo căn biệt thự rộng 100m2 với chi phí khoảng 25 tỷ đồng tại Đà Lạt, đặt tên là Villa Bồ Câu (theo tên con gái nhỏ). Ảnh: FBNV Tiếp đó, đại gia Đức An tặng vợ căn biệt thự gỗ rộng 800m2 được xây dựng trên đồi thông Đà Lạt. Ảnh: Ngoisao Cách đây không lâu, doanh nhân Đức An tiếp tục tậu mảnh đất gần 5.000m2 tại Lâm Đồng tặng vợ. Ảnh: FBNV Nữ người mẫu chia sẻ, hiện tại vợ chồng cô sở hữu ít nhất bốn bất động sản tại tỉnh này. Ảnh: Ngoisao Từ khi nên duyên với đại gia giàu có, nữ diễn viên có cuộc sống viên mãn, lúc nào cũng sống trong nhung lụa. Ảnh: Ngoisao Thay vì hoạt động nghệ thuật, Phan Như Thảo đang tập trung nhiều hơn vào việc đầu tư bất động sản cùng với chồng. Ảnh: FBNV Xem video"Bất ngờ câu nói lãng mạn nhất mà ông xã đại gia nhắn cho Phan Như Thảo". Nguồn HTV

