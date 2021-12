CDC Hải Dương: Nhân viên làm giả xét nghiệm… Giám đốc trục lợi 30 tỷ

Liên quan đến vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố ông Phạm Duy Tuyến (SN 1965), Giám đốc CDC Hải Dương để làm rõ về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 xảy ra tại Việt Nam, CDC tỉnh Hải Dương đã ký nhiều hợp đồng mua bán thiết bị sinh phẩm y tế đối với Công ty Việt Á do ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Bước đầu Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong việc Công ty Việt Á bán Kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Phan Quốc Việt đã chi phần trăm ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương số tiền gần 30 tỷ đồng. Hành vi của Phạm Duy Tuyến, Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan tại CDC Hải Dương, Công ty Việt Á là vi phạm nguyên tắc công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, vi phạm các điều cấm quy định tại Luật Đấu thầu, có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 222, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Sau khi ông Tuyến bị điều tra, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương đã có quyết định tạm đình chỉ công tác ông Phạm Duy Tuyến, phân công ông Nguyễn Phúc Thiện, Phó giám đốc CDC Hải Dương, thay ông Phạm Duy Tuyến điều hành công việc của trung tâm này. Ông Phạm Duy Tuyến giữ chức Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương từ ngày 1/9/2018. Trước đó, ông Tuyến giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hải Dương. Trước thời điểm ông Phạm Duy Tuyến bị tạm đình chỉ để phục vụ điều tra, ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tùng Lâm (SN 1988, trú tại số 29/44 Quang Trung, phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), là cán bộ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hải Dương về hành vi “làm giả giấy tờ cơ quan tổ chức”. Trước đó, khoảng 21h30 ngày 26/6, Công an thị xã Quảng Yên nhận được thông báo của chốt kiểm soát dịch bệnh COVID – 19 BOT cầu Bạch Đằng phát hiện 1 xe ô tô cứu thương chở 5 người đi qua chốt nhưng không khai báo y tế theo quy định. Sau đó, Công an thị xã Quảng Yên đã mời số người trên về trụ sở để làm việc. Qua điều tra ban đầu, số người trên khai nhận được Nguyễn Tùng Lâm, cán bộ CDC Hải Dương tiến hành xét nghiệm và cấp giấy kết quả để sử dụng đi qua chốt kiểm dịch. Cơ quan Công an đã triệu tập Nguyễn Tùng Lâm để xác minh làm rõ nội dung sự việc. Tại đây, Lâm khai nhận từ cuối tháng 5/2021, đối tượng này đã đến nhà hoặc ở một địa điểm hẹn trước để lấy mẫu xét nghiệm cho những ai có nhu cầu, sau đó tự làm giả chữ ký của lãnh đạo (bắn chữ ký), đóng dấu cấp giấy xét nghiệm nhằm mục đích thu lời bất chính. Trung bình mỗi trường hợp, Lâm thu từ 200.000 đồng đến 700.000 đồng/người. Bước đầu Nguyễn Tùng Lâm khai nhận đã thực hiện lấy mẫu và cấp giấy cho gần 40 trường hợp, thu lời bất chính gần 10 triệu đồng. >>> Mời độc giả xem thêm video Lý do Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố. Nguồn PLO

