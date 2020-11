Vụ đấu giá 8ha đất vàng Côn Đảo: Trách nhiệm chính quyền sao?

Thông tin Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Công an tỉnh này chủ trì rà soát, thẩm tra mối quan hệ giữa các đối tượng tham gia đấu giá, người trực tiếp bỏ giá tại cuộc đấu giá khu đất gần 8ha ở Khu An Hải - An Hội, huyện Côn Đảo đang gây xôn xao dư luận.

Ảnh minh họa. Dưới góc độ pháp lý của sự việc, trao đổi với PV Kiến Thức , luật sư Hoàng Nguyễn Thùy Linh - Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc đấu giá khu đất gần 8ha và đặc biệt đây là đất trên đảo cần phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về việc đấu giá.



Trong quá trình các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rà soát quá trình thực hiện việc đấu giá, nếu có sai phạm thì tùy mức độ và hành vi cụ thể của các cá nhân, tổ chức sẽ có biện pháp xử lý tương ứng.

Đối với việc phát hiện các dấu hiệu bị trùng như thông tin báo chí đã nêu, các cơ quan có thẩm quyền cần làm rõ việc trùng lặp đó là sai sót hay là cố ý . Hơn nữa, liệu có hay không hành vi làm giả, khai khống hồ sơ để trúng thầu hay không?

"Nếu có hành vi này xảy ra sẽ xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi ích của Nhà nước, của các cá nhân, pháp nhân khác. Không đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu giá" - nữ luật sư nhấn mạnh và khẳng định: " Trường hợp hành vi vi phạm có dấu hiệu của tội phạm thì có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định".

Trước đó, báo giới thông tin, cuối năm 2019, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức bán đấu giá khu đất nêu trên với giá khởi điểm 537,1 tỷ đồng. Sau đó, người trúng đấu giá là thành viên gia đình ông Trần Quí Thanh của Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát. Giá trúng đấu giá là 537,330 tỷ đồng, chênh lệch không nhiều so với giá khởi điểm.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 10/2020 Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh (thuộc Sở TN&MT) có văn bản về kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất khu đất diện tích gần 8ha tại Khu An Hải - An Hội, huyện Côn Đảo nêu trên. Trong đó, có một số sự trùng hợp như địa điểm, công chứng ủy quyền, thời gian và địa điểm xác nhận tài khoản ngân hàng của hai người tham gia đấu giá. Do đó, cần thẩm tra lại hành vi của người tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản…