Long An: Cty Thiên An có trúng gói thầu hơn 5 tỷ tại Thạnh Hóa?

Biên bản mở thầu (nguồn MSC)

Gói thầu xây lắp (Trường THCS Thủy Đông), được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An) hoàn thành mở thầu ngày 31/3/2024, đến nay (ngày 9/5/2024), vẫn chưa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc giá, gói thầu xây lắp (Trường THCS Thủy Đông), có giá 5.463.208.000 đồng; duy nhất Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Khánh An - Thiên An dự thầu với giá 4.715.319.796 đồng.

Được biết, gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trường THCS Thủy Đông, được UBND huyện Thạnh Hóa đầu tư với giá 6.169.233.000 đồng, được trích từ ngân sách nhà nước nhằm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của tập thể giáo viên và học sinh trường THCS Thủy Đông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạnh Hóa chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Gói thầu được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạnh Hóa tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”.

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Khánh An - Thiên An (địa chỉ tại thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) thành lập năm 2015 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật là bà Đoàn Thị Mộng Đẹp.

Công ty tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2018 đến nay; đã tham gia 30 gói thầu, trúng 26 gói, trượt 1 gói, 1 gói chưa có kết quả, 2 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 117,156 tỷ đồng (có 152 triệu đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập khoảng 83 tỷ đồng; với vai trò liên danh khoảng 34,352 tỷ đồng.

Đơn vị là khách hàng của một số bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An), trúng 10/10 gói thầu, tổng trị giá gần 50 tỷ đồng; Công ty CP Tư vấn thương mại dịch vụ xây dựng Bảo Tín, trúng 4/4 gói thầu, tổng giá trị hơn 9,221 tỷ đồng...

Mới đây (8/4), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc phê duyệt Quyết định số 118/QĐ-BQLDA ĐTXD Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Khánh An - Thiên An trúng gói thầu thi công xây dựng, có giá 7.606.222.968 đồng (giá gói thầu 7.944.722.000 đồng). Gói thầu thuộc Dự án Trường Tiểu hgọc Lộc Tiền.

Năm 2023, đơn vị trúng 2 gói thầu, tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng; năm 2022, trúng 4 gói thầu, tổng giá trị gần 24 tỷ đồng…