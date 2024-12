Thông tin sai lệch, Rạng Đông Holding bị xử phạt 242,5 triệu đồng

Ngày 10/12/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1383/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (HoSE: RDP).

Trong đó, phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Rạng Đông Holding không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên soát xét năm 2024.

Thêm nữa Rạng, Đông Holding công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với các tài liệu bao gồm BCTC riêng kiểm toán năm 2023, BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023, Báo cáo thường niên năm 2023, Giải trình ý kiến kiểm toán đối với BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2023.

Ngoài ra, Rạng Đông Holding còn bị phạt 150 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên BCTC riêng tự lập Quý 4/2023, BCTC hợp nhất tự lập Quý 4/2023.

Cụ thể, Rạng Đông Holding công bố lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên BCTC Quý 4/2023 là 17,3 tỷ đồng, nhưng Lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên BCTC riêng năm 2023 được kiểm toán là lỗ 117,6 tỷ đồng; và lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên BCTC hợp nhất Quý 4/2023 là 26 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên BCTC hợp nhất năm 2023 được kiểm toán là lỗ 146,7 tỷ đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước buộc Rạng Đông Holding huỷ bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Hiện tại, Rạng Đông Holding vẫn chưa công bố BCTC quý 3/2024. Trước đó, vào giữa tháng 11, công ty đã gửi văn bản giải trình đến UBCKNN, giải trình lý do chậm trễ là do thiếu hụt nhân sự, đặc biệt trong bộ phận kế toán.

Ngày 19/11, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) ban hành quyết định chuyển cổ phiếu của Rạng Đông Holding từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Trước đó, vào ngày 17/10/2024, HoSE ban hành Quyết định chuyển cổ phiếu RDP từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch kể từ ngày 24/10 (chỉ được giao dịch vào phiên chiều), do Công ty chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2024 (riêng và hợp nhất) quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 của RDP cho thấy, doanh thu quý 2 đạt 255,3 tỷ đồng và lỗ 65,6 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng, doanh thu của RDP ở mức 765,9 tỷ đồng, trượt dài so với con số 1.361 tỷ đồng cùng kỳ. Lỗ hơn 64,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với 11 tỷ đồng ghi nhận trong nửa đầu năm ngoái. Theo đó, vốn chủ sở hữu của Rạng Đông Holding chỉ ở mức 279,3 tỷ đồng, giảm 18% so với đầu năm 2024.

Trong khi đó, doanh nghiệp này gánh khoản nợ phải trả 1.716 tỷ đồng (trong đó vay nợ tài chính chiếm đến 77%, tương đương 1.323 tỷ đồng), cao gấp 6 lần vốn.