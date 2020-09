Vinaconex chính thức rút khỏi An Khánh JVC, các lãnh đạo liên quan từ chức

Mới đây, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, VCG) đã công bố thông tin hoàn tất giao dịch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC). Theo đó, An Khánh JVC không còn là công ty liên kết của Vinaconex.



Trước đó, ngày 14/8, Vinaconex đã công bố thông tin về việc tái cấu trúc phần vốn tại An Khánh JVC. Thời điểm đó, Vinaconex nắm giữ 50% vốn góp tại An Khánh JVC và nửa còn lại thuộc sở hữu của công ty bất động sản Phú Long, một thành viên của Sovico.

Được biết, An Khánh JVC làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị Bắc An Khánh (Splendora). Ban đầu doanh nghiệp này gồm 2 pháp nhân góp vốn là Vinaconex và Công ty Xây dựng Posco E&C (Hàn Quốc) mỗi bên nắm 50%. Sau đó, doanh nghiệp Hàn Quốc đã chuyển nhượng cho Địa ốc Phú Long.

Song song đó, trong 2 ngày 13-14/8, 2 cổ đông lớn gồm Công ty TNHH Đầu tư Star Invest (7,57% vốn) và Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ (21,28% vốn) đồng loạt bán ra toàn bộ số cổ phiếu nắm giữ tại VCG, giảm tỷ lệ sở hữu về 0%.

Đáng chú ý, Bất động sản Cường Vũ cũng có liên quan đến Địa ốc Phú Long. Do đó, động thái thoái vốn tại VCG của nhóm Cường Vũ và Star Invest rất có thể liên quan tới việc chuyển nhượng An Khánh JVC của VCG.

Cùng trong diễn biến này, ông Thân Thế Hà và ông Nguyễn Quang Trung vừa gửi đơn từ chức thành viên HĐQT từ ngày 7/9 với lý do cá nhân.

Được biết, 2 vị lãnh đạo này từng gắn bó nhiều năm làm việc tại VCG và được ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (ngày 11/1/2019) bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Hơn nữa, ông Nguyễn Quang Trung cũng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc tại An Khánh JVC.