Ngoài đại gia Ngô Văn Phát, doanh nhân nào "xộ khám" vì mua bán hóa đơn?

Đại gia xăng dầu cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn 5.000 tỷ đồng

Những ngày qua, dư luận xôn xao với vụ bắt đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát để điều tra về tội mua bán hoá đơn trái phép.

Đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964) quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Qua điều tra xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) phát hiện trên địa bàn đã hình thành đường dây chuyên lập các công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn do Ngô Văn Phát (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát) tổ chức, cầm đầu.

Ông Ngô Văn Phát đã lập tới 14 công ty, rải rác từ các năm 2012. Trong đó 13 công ty đã ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký, ngừng hoạt động chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; còn một doanh nghiệp đang hoạt động là Công ty Cổ phần thương mại xăng dầu Phát (Phat Petraco) ở huyện An Dương. Hiện Công ty này không nợ thuế.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng TP. Hải Phòng, thông qua những công ty thành lập, đại gia "Phát dầu" đã bán hóa đơn GTGT ra thị trường với số tiền liên quan lên tới hơn 5.000 tỷ đồng.

Trên thực tế, trước khi đại gia Ngô Văn Phát bị bắt, đã có khá nhiều đường dây mua bán hóa đơn trái phép bị phanh phui.

Lập 15 công ty ‘ma’ bán hơn 5.000 tỷ đồng hóa đơn GTGT



Tháng 7/2020, công an Hải Phòng cũng phanh phui một đường dây mua bán hoá đơn khủng với giá trị lên tới 5.000 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 9/7, tại văn phòng Công ty Suvinco Việt Nam ở số 32 lô 11B Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, huyện Hải An, phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng bắt quả tang Nguyễn Thị Lương (sinh năm 1994) ngụ tại Thư Trung, huyện Hải An đang bán hóa đơn GTGT cho Vũ Bích Loan (sinh năm 1979) trú tại đường 208 xã An Đồng, huyện An Dương.

Đối tượng Nguyễn Văn Sức. Ảnh: Baochinhphu Qua đấu tranh, lực lượng công an xác định đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Sức (sinh năm 1981, trú tại 280 Trường Chinh, quận Kiến An) đã trực tiếp thành lập hoặc thuê dịch vụ thành lập 15 công ty phục vụ cho việc mua bán trái phép hóa đơn. Tổng doanh số bán hàng hóa, dịch vụ khống của 15 công ty nêu trên từ khi thành lập đến nay là khoảng 5.000 tỷ đồng.