Vietjet, Swift247 và Grab hợp tác phát triển các giải pháp kết nối di chuyển và giao nhận

Quan hệ hợp tác chiến lược này cũng đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa hãng hàng không thế hệ mới Vietjet và Grab, siêu ứng dụng hàng đầu Đông Nam Á, với mục tiêu mang đến cho thị trường Việt Nam những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất, mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng và cộng đồng.

Theo Thỏa thuận hợp tác chiến lược này, Vietjet và Grab sẽ phát huy thế mạnh công nghệ để phát triển các giải pháp kết nối di chuyển bằng đường bộ và hàng không tiết kiệm. Hai bên cũng sẽ tập trung nghiên cứu và phát triển tích hợp nền tảng kỹ thuật số giữa hai công ty để gia tăng tiện ích cho người dùng, hướng đến mở rộng quy mô hợp tác toàn diện không chỉ tại thị trường Việt Nam mà còn cả thị trường Đông Nam Á.

Cùng với giải pháp công nghệ của Swift247, Grab và Vietjet sẽ kết nối các phương tiện vận chuyển hàng không với đường bộ trong dịch vụ giao hàng “siêu hỏa tốc”. Trong giai đoạn đầu, khách hàng sử dụng dịch vụ “siêu hỏa tốc” của Swift247 sẽ có thể vận chuyển hàng hóa nhanh chóng thông qua nền tảng dịch vụ giao nhận hàng hóa GrabExpress của Grab và máy bay Vietjet với thời gian vận chuyển giữa TP.HCM và Hà Nội chỉ từ 5 giờ. Khách hàng có thể theo dõi chặng đường hàng hóa di chuyển một cách nhanh chóng và tiện lợi trên website và ứng dụng Swift247. Trong tương lai, các bên sẽ hướng đến khả năng tích hợp dịch vụ Swift247 vào nền tảng Grab để mang lại sự tiện lợi và khả năng tiếp cận dịch vụ cho người dùng của tất cả các bên.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết: "Chúng ta đang chứng kiến sự hợp tác giữa một hãng hàng không có lượng khách vận chuyển nội địa lớn nhất Việt Nam với một ứng dụng gọi xe có lượng đối tác tài xế rộng khắp nhất ở khu vực Đông Nam Á và một startup hoàn toàn mới của thế hệ tương lai. Vietjet tin rằng mối quan hệ hợp tác này sẽ mang tới sự thay đổi trên thị trường vận chuyển giao nhận, góp phần mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa đang ngày một phát triển. Đây sẽ là bước đi mới nhất trên con đường trở thành một "Consumer Airline", cung cấp mọi dịch vụ mà khách hàng mong muốn của Vietjet".

Đại diện Swift247, ông Tommy Nguyễn nhận định: “Là một startup, chúng tôi vui mừng được hợp tác cùng hai tên tuổi lớn trong lĩnh vực kết nối di chuyển và hàng không là Grab và Vietjet. Với những lợi thế về mạng bay rộng khắp các điểm đến trong nước và quốc tế của Vietjet và vị thế kỳ lân công nghệ cùng mạng lưới đối tác giao nhận và nền tảng người dùng rộng khắp của Grab, khách hàng sẽ được sử dụng các dịch vụ giao nhận một cách thuận tiện, và được cung cấp các dịch vụ giao nhận tin cậy, tiện lợi được hỗ trợ bởi công nghệ”.

“Grab đang phục vụ nhu cầu thiết yếu của 1/4 người dân Việt Nam, với một hệ sinh thái siêu ứng dụng gồm nhiều dịch vụ, bao gồm di chuyển, giao nhận thức ăn, giao nhận hàng hóa và trung gian thanh toán. Điều này đã và đang đưa Grab trở thành một đối tác mạnh mẽ và đáng tin cậy cho các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời minh chứng cho niềm tin của các đối tác về ưu thế dẫn đầu của Grab trên thị trường. Chúng tôi tin rằng hợp tác chiến lược với Vietjet và Swift247 sẽ là tiền đề để Grab đẩy mạnh hợp tác sâu rộng hơn nữa với Sovico, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, trong việc mang đến thêm nhiều dịch vụ và giá trị cộng thêm to lớn cho người dân trên khắp đất nước. Đặc biệt, việc hợp tác với Swift247 và Vietjet cũng giúp chúng tôi tiếp tục thực hiện cam kết đầu tư vào phát triển hạ tầng giao thông thông minh, giúp các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng ra thị trường khu vực và đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam”, ông Jerry Lim, Giám đốc Grab Việt Nam cho biết.

Quan hệ đối tác này sẽ mở rộng thêm danh mục các dịch vụ giao nhận hàng hóa hiện có của GrabExpress, đang bao gồm là giao nhận hàng hóa theo nhu cầu, trong ngày, giao hàng COD… GrabExpress đang là một trong những dịch vụ giao nhận hàng hóa theo yêu cầu có mạng lưới rộng nhất cả nước, trở thành lựa chọn hàng đầu của người dùng, các nền tảng thương mại điện tử và đối tác kinh doanh thương mại dễ dàng gửi và nhận hàng hóa nhanh chóng và an toàn. Theo thống kê, đến tháng 12/2018, số lượng đơn hàng GrabExpress trên ứng dụng Grab đã tăng trưởng gấp 28 lần so với năm 2016.

Với hơn 400 chuyến bay mỗi ngày, 129 đường bay phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam và các đường bay quốc tế đến Nhật Bản, Hong Kong, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Indonesia và Campuchia…, bên cạnh việc vận chuyển hơn 80 triệu hành khách, Vietjet cũng đang cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa rộng khắp cả trong nước và quốc tế. Hợp tác với Grab và Swift247 cũng sẽ góp phần mang tới cho khách hàng của Vietjet thêm lựa chọn, tối ưu hóa lợi ích của khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển.

Về Vietjet Air

Vietjet là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam vận hành theo mô hình hàng không thế hệ mới, chi phí tiết kiệm & linh hoạt và cung cấp đa dạng các dịch vụ cho khách hàng lựa chọn. Không chỉ vận chuyển hàng không, Vietjet còn cung cấp các nhu cầu tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ cho khách hàng thông qua các ứng dụng công nghệ thương mại điện tử tiên tiến. Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) với Chứng nhận An toàn khai thác IOSA. Vietjet vừa được xếp hạng an toàn hàng không ở mức cao nhất thế giới với mức 7 sao trong hai năm liền 2018, 2019 bởi AirlineRatings.com, tổ chức uy tín hàng đầu thế giới chuyên đánh giá về an toàn và sản phẩm của các hãng hàng không toàn cầu. Trước đó, AirlineRating cũng vinh danh Vietjet với giải thưởng “Best Ultra Low-Cost Airline 2018 - 2019”. Gần đây hãng cũng lọt top 50 hãng hàng không toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính năm 2018, theo tạp chí Airfinance Journal. Vietjet dẫn đầu về lượng khách vận chuyển nội địa Việt Nam, có mạng bay phủ khắp các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), 50 thành phố thuộc Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Campuchia… và đang tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế.

Về Swift247

Swift247 là một startup công nghệ phát triển dịch vụ chuyển phát nhanh hỏa tốc và thương mại điện tử. Trong tương lai, Swift247 sẽ mở rộng ra quy mô vận chuyển nhanh hàng không toàn quốc và quốc tế. Chỉ với bước đơn giản là truy cập website hoặc cài đặt ứng dụng Swift247 trên điện thoại, khách hàng có thể đặt, lựa chọn thời điểm nhận hàng linh hoạt và theo dõi, cập nhật được hành trình của đơn hàng 24/7. Cùng với Vietjet và Grab, Swift247 có mục tiêu sẽ mang dịch vụ chuyển phát nhanh tới mỗi cánh cửa văn phòng, nhà ở tại khắp các nước Đông Nam Á nơi có hiện diện của đường bay Vietjet và dịch vụ Grab. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://www.swift247.vn

Về Grab

Grab là siêu ứng dụng hàng đầu Đông Nam Á, cung cấp các dịch vụ quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày cho khách hàng. Hiện nay, ứng dụng Grab đã được tải xuống trên hơn 152 triệu thiết bị di động, giúp hành khách tiếp cận với hơn 9 triệu đối tác tài xế, đối tác kinh doanh và đại lý. Grab vận hành đội ngũ phương tiện vận chuyển đường bộ lớn nhất khu vực và đã thực hiện hơn 3 tỉ chuyến xe kể từ khi thành lập vào năm 2012. Grab hiện đang cung cấp các dịch vụ đặt xe công nghệ đa dạng nhất khu vực, bên cạnh dịch vụ giao nhận thức ăn và giao nhận hàng hóa tại 336 thành phố thuộc 8 quốc gia Đông Nam Á. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://www.grab.com