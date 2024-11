Đại gia xây biệt thự tặng cả làng rồi ngao ngán nhận “kết đắng“

Doanh nhân Chen Sheng là người sáng lập và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đồ uống Tiandi No1 Beverage Inc tại Trung Quốc. Ảnh: Weibo Xuất thân trong một gia đình nghèo, Chen Sheng từng vừa đi học, vừa phụ giúp cha mẹ. Sau bao vất vả, Chen Sheng xuất sắc đỗ vào Đại học Bắc Kinh, một trong những đại học hàng đầu của Trung Quốc. Ảnh: Weibo Tuy nhiên, biến cố ập đến khi cha của Chen Sheng bất ngờ qua đời. Để Chen Sheng không phải từ bỏ cơ hội học tập quý giá, mọi người trong làng đã đồng lòng hỗ trợ cho gia đình Chen Sheng. Ảnh: Sina Sau khi học xong, với tham vọng đổi đời, cùng với mong muốn trả ơn cho ngôi làng đã nuôi dưỡng mình, Chen Sheng quyết tâm thử sức trong kinh doanh. Ảnh: Sina Theo thời gian, sự nghiệp của Chen Sheng ngày càng lớn mạnh, đưa đưa ông thành tỷ phú. Khi gặt hái được thành công, Chen Sheng quyết chi 200 triệu nhân dân tệ xây dựng 258 căn biệt thự trên đất do chính quyền địa phương cấp tại quê hương, để đáp lại ân tình của dân làng. Ảnh: Chinanews Mỗi căn hộ có rộng 280m2, gồm 5 phòng ngủ, 2 phòng khách, nhà để xe và một mảnh vườn nhỏ. Trong khu vực xây dựng các căn biệt thự còn có một dòng suối nhân tạo, cầu, sân cầu lông và sân khấu để biểu diễn các vở kịch truyền thống. Ảnh: Chinanews Việc xây dựng các căn biệt thự được hoàn thành vào năm 2016 và sẵn sàng đón các cư dân trong làng đến ở. Nhưng đến nay, các căn biệt thự vẫn nằm im lìm và "đắp chiếu". Ảnh: Sina Lý do xuất phát từ việc dân làng tranh cãi xoay quanh chuyện các gia đình nhận bao nhiêu căn biệt thự. Trước đây, doanh nhân Chen cho rằng số lượng căn biệt thự được xây dựng dựa theo điều tra dân số năm 2013. Ảnh: QQ Thời điểm đó, trong làng có 190 hộ dân sinh sống. Nếu xét theo số dân trong làng, vị đại gia hào phòng đã xây nhiều hơn 70 căn biệt thự. Ảnh: QQ Thế nhưng, nhiều gia đình đưa ra yêu sách riêng, một số gia đình muốn có 2 căn hộ. Trước cách ứng xử của dân làng, ông Chen tỏ ra chán nản. Ảnh: QQ Khi Chen Sheng trở về làng, mọi người đưa ra các đòi hỏi. Vì vậy, ông không quay về làng nữa. Chính quyền địa phương phải họp người dân để thảo luận, phân chia các căn biệt thự. Ảnh: QQ

