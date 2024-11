Hé lộ công ty Quang Kim chi hàng trăm tỷ mua cổ phần VIB

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản VIB đạt hơn 445.000 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm, trong đó dư nợ tín dụng đạt hơn 298.000 tỷ đồng, tăng gần 12% so với đầu năm.



Tổng doanh thu của đơn vị đạt 15.300 tỷ đồng. Trong đó thu nhập lãi thuần giảm 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế của VIB sau 9 tháng đầu năm đạt 6.600 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt khoảng 19%.



Gần đây, trên mục công bố thông tin cổ đông của VIB liên tục cập nhật biến động. Trong thông báo ngày 12/11, VIB cho biết bà Hoàng Vân Anh vừa xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Hiện bà Vân Anh nắm hơn 91,5 triệu cổ phần VIB, tương ứng tỷ lệ hơn 3% vốn ngân hàng. Số lượng cổ phần của người có liên quan bà Vân Anh đang nắm tại VIB là hơn 0,2% vốn. Trước đó, danh sách cũng đã cập nhật thêm bà Nguyễn Thùy Nga nắm hơn 83,7 triệu cổ phiếu VIB, tương ứng 2,8% vốn. Người liên quan bà Nga cũng nắm hơn 4% vốn ngân hàng.