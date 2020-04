Vietbank báo lãi ròng quý 1 gấp 2,3 lần lên 183 tỷ đồng

Trong quý 1/2020, thu nhập lãi thuần của Vietbank giảm 4% so cùng kỳ, chỉ còn hơn 275 tỷ đồng.



Ngược lại, các hoạt động kinh doanh khác đều tăng trưởng đột biến, trong đó lãi thuần từ dịch vụ tang 97%lên hơn 10 tỷ đồng; lãi từ hoạt động ngoại hối gấp 9 lần đạt 13 tỷ đồng; lãi từ hoạt động khác gấp 2.2 lần khighi nhận hơn 64 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất là hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư có lãi gần 159 tỷ đồng, gấp 13 lần quý 1/2019 nhờ thu nhập gấp 11 lần.

Trong đó, VBB ghi nhận chứng khoán đầu tư bao gồm trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành có giá trị không đổi so với đầu năm là 142 tỷ đồng, chứng khoán nợ có giá trị hơn 3,524 tỷ đồng và chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn (không bao gồm trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành) có giá trị gần 8,753 tỷ đồng.

Trong kỳ, Vietbank tăng 25% trích lập dự phòng so với cùng kỳ năm trước, lên mức gần 30 tỷ đồng, Ngân hàng vẫn thu về lợi nhuận sau thuế đạt hơn 183 tỷ đồng, gấp 2.3 lần so với quý 1/2019.

Tại ngày 31/03/2020, tổng tài sản của Vietbank đạt gần 69,359 tỷ đồng, suýt soát đầu năm, chủ yếu là các khoản lãi, phí phải thu đạt hơn 2,027 tỷ đồng, tăng 26%, trong khi cho vay khách hàng chỉ tăng 3%, ghi nhận hơn 42,083 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, Vietbank ghi nhận tiền gửi của khách hàng tăng 5% so với đầu năm, đạt hơn 52,007 tỷ đồng, trong khi tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác giảm 23%, chỉ còn 6,495 tỷ đồng.

Cuối quý 1/2020, tổng nợ xấu của Vietbank đã tăng 6% so với đầu năm, ghi nhận gần 572 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 1.32% lên mức 1.36%.