Sân golf Cửa Lò mở cửa ngày cách ly xã hội: Phí hội viên chát cỡ nào?

Nhiều tỉnh thành, địa phương trong nước vẫn được yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về việc không tập chung đông người, đóng cửa hàng quán kinh doanh dịch vụ trừ dịch vụ thiết yếu, đứng cách xa 2m để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.



Nghệ An được xếp vào nhóm 15 tỉnh thành nguy cơ cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16, Chỉ thị 15 trước ngày 22/4, tuy nhiên, chiều ngày 16/4, nhiều cơ quan báo chí phản ánh địa phương này vẫn để xảy ra tình trạng sân golf Cửa Lò mở cửa đón khách đến chơi ngày cách ly xã hội.

Đáng nói, trong số những người đến sân golf Cửa Lò còn có cả người không đeo khẩu trang, vô tư tiếp xúc với nhau.

Sự việc xảy ra đã khiến nhiều người vô cùng ngán ngẩm. Cùng với đó là câu hỏi mà dư luận quan tâm là: Sân golf Cửa Lò mở cửa ngày cách ly xã hội có phí hội viên chát cỡ nào?

Sân golf Cửa Lò vẫn mở cửa đón khách ngày cách ly xã hội.

Theo tìm hiểu của PV, sân golf Cửa Lò nằm trong dự án Cửa Lò Golf Resort, đây là một tổ hợp bao gồm khách sạn 5 sao và 3 sao, khu biệt thự sân golf cao cấp, sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế và khu vui chơi giải trí bãi biển.

Dự án này do Công ty cổ phần Golf Biển Cửa Lò là Chủ đầu tư, được thiết kế bởi IMG-Mỹ và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2011 sau 4 năm khởi công và xây dựng.

Bảng phí hội viên sân golf Cửa Lò.

Cửa Lò Golf Resort trải dài hơn 1.2km ven biển với diện tích là 133 ha trên trục đường Bình Minh (thị xã Cửa Lò). Trên web cualogolfresort.com.vn cho biết, thẻ thành viên trong thời hạn 25 năm tại sân golf Cửa Lò có mức phí từ 28.000- 36.000 USD đối với cá nhân; Công ty (chỉ định: 1, 1+1, 1+2) là 28.000 - 104.000 USD; Công ty (thẻ nổi: 1 Công ty+1 tự do, 1 Công ty + 2 tự do, 1 Công ty + 2 tự do) từ 90.000 USD-150.000 USD.

Số lượng thành viên chỉ từ 101-200 người.

Phí hàng năm đối với thành viên cá nhân 25 năm có mức 690 USD; Công ty (chỉ định: 1, 1+1, 1+2) từ 690 - 1.900 USD; Công ty (thẻ nổi: 1 Công ty+1 tự do, 1 Công ty + 2 tự do, 1 Công ty + 2 tự do) từ 2.000 - 3.000 USD. Phí hàng năm này được áp dụng sau khi mở cửa chính thức 18 lỗ.

Thẻ thành viên 1 năm, nếu là 1 cá nhân sẽ có mức phí 2.000 USD; Thành viên gia đình (1 cá nhân và một vợ hoặc chồng) là 3.500 USD; Gia đình cộng (cá nhân, vợ hoặc chồng và một con dưới 20 tuổi) là 4.500 USD… Với mức phí này, thành viên được giảm 100% giá sân tập nếu là thành viên mới trong 3 tháng đầu. Giảm 50% cho các thành viên trên 3 tháng.

Ngoài ra, sân golf Cửa Lò còn có các mức lệ phí khác đối với từng khách đến tham quan.