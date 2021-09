VietABank làm ăn sao trước khi ông Phương Hữu Việt rời “ghế nóng“?

Lợi nhuận trước thuế của VietABank trong 6 tháng đầu năm đạt 407 tỷ đồng, tăng 173% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được 62% kế hoạch năm.

Ngày 9/9, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, UPCoM: VAB) đã thông qua đơn từ nhiệm và việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Phương Hữu Việt kể từ ngày 8/9/2021.



Như vậy, ông Phương Hữu Việt thôi làm Chủ tịch VietABank sau hơn 10 năm giữ cương vị này từ 2011, nhưng hiện vẫn là Thành viên Hội đồng quản trị nhà băng này.

Cùng ngày, VietABank cũng miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Phương Thành Long theo nguyện vọng cá nhân. Thay vào đó, ông Phương Thành Long được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị VietABank nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 8/9/2021.

Đáng chú ý, ông Phương Thành Long lại là con trai của ông Phương Hữu Lĩnh (anh trai của ông Phương Hữu Việt).

Trước khi ông Phương Hữu Việt rời "ghế nóng", ngân hàng VietABank cho biết trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 407 tỷ đồng, tăng 173% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được 62% kế hoạch năm. Con số này cũng xấp xỉ mức lợi nhuận trước thuế của cả năm 2020.

Tính đến ngày 30/6/2021, dư nợ cho vay của VietABank đạt 51.369 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 6,1% so với đầu năm nay. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 65.316 tỷ đồng, tăng lần lượt là 18,7% và 10,3% so với cùng kỳ năm trước và đầu năm nay.

Trong năm 2021, ngân hàng VietABank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 97.075 tỷ đồng, tăng 12,2% và lợi nhuận trước thuế đạt 658 tỷ đồng, tăng 61,7% so với năm 2020, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát theo quy định dưới 3%.

Theo kế hoạch được đại hội thường niên thông qua, VietABank sẽ tăng vốn điều lệ từ 4.450 tỷ đồng lên 5.400 tỷ đồng thông qua phát hành 95 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 21,35%. Thời gian dự kiến hoàn thành trong năm 2021.