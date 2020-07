VietABank thay ghế nóng, miễn nhiệm Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hảo

Ngày 30/6, HĐQT VietABank ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Hảo.



Cũng trong thời gian này, HĐQT VietABank đã phân công ông Nguyễn Văn Trọng hiện đang là Phó Tổng Giám đốc sang phụ trách điều hành từ ngày 1/7/2020.

Bên cạnh đó, HĐQT VietABank quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Công giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Khối Tài chính và phụ trách công tác kế toán của Ngân hàng.

Được biết, ông Nguyễn Văn Hảo, Phó Tổng giám đốc thường trực được VietABank bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc từ 21/3/2017. Ông Hảo được bầu làm CEO nhà băng này thay cho ông Lê Xuân Vũ xin nghỉ việc vì lý do cá nhân sau gần 5 tháng giữ vị trí Tổng giám đốc VietABank. Trước khi được bổ nhiệm làm CEO VietABank, ông Nguyễn Văn Hảo có gần 2 năm giữ chức phó tổng giám đốc phụ trách điều hành của nhà băng này.

Trước đó, Đại hội VietABank đã bầu bổ sung ông Nguyễn Hồng Hải và bà Phương Minh Huệ tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, nâng tổng số lượng thành viên HĐQT của ngân hàng lên 8 thành viên.

Về kế hoạch kinh doanh, cổ đông Công ty đã thông qua chỉ tiêu với tổng tài sản đạt 85.079 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 405 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế quý 1/2020 của Ngân hàng chỉ đạt gần 81 tỷ đồng. Như vậy, trong quý 1, lợi nhuận đã thực hiện được 20% kế hoạch cả năm.

So với năm 2019, kế hoạch của VietABank tăng trưởng khá mạnh, trong đó lợi nhuận gấp 1,4 lần. Cụ thể, kết thúc năm 2019, tổng tài sản đạt 76.525 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 276 tỷ đồng, tăng 83% so với năm 2018.