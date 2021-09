Trấn Thành phải sao kê: Khách hàng tẩy chay Vietcombank?

Thời gian qua, việc bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) liên tục livestream trên mạng xã hội chia sẻ về số tiền quyên góp từ thiện của Trấn Thành cùng các nghệ sĩ, ca sĩ Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên... đang là chủ đề cực nóng nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Thậm chí, trên sóng livestream tối ngày 24/8, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết đang giữ khoảng 1,9 kg giấy sao kê từ tài khoản ngân hàng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng...



Tài khoản ngân hàng loạt nghệ sĩ Việt có bị rò rỉ?

Nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng khiến người hâm mộ “sốc” khi cho biết mình nằm mơ thấy con số được chuyển cho vợ chồng Thủy Tiên là hơn 320 tỷ đồng và MC Trấn Thành hơn 120 tỷ. Thậm chí bà Hằng còn treo thưởng 50 tỷ đồng để MC Trấn Thành công khai sao kê.

Sau nhiều ngày tranh cãi, chiều ngày 7/9, Trấn Thành bất ngờ công khai loạt sao kê dài hơn 1.000 trên mạng xã hội, được chia thành hơn 10 bài đăng.

Nam MC khẳng định tài khoản chỉ nhận số tiền hơn 9,6 tỷ đồng, trong đó gửi hơn 9,4 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung và 100 triệu đồng cho 2 nghệ sĩ Mạc Can, Hoàng Lan. Anh cho biết mình cũng góp riêng số tiền 788 triệu đồng vào quỹ này.

Sao kê tiền từ thiện miền Trung được Trấn Thành tung lên mạng xã hội dài tới 1.000 trang.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã soi từng chi tiết trong từng bản sao kê của Trấn Thành và nhận thấy một vài sự "khác lạ" so với các bản sao kê thông thường, đồng thời không ngừng đặt những câu hỏi "vặn" lại Trấn Thành. Dù nam MC đã liên tục giải đáp những thắc mắc liên quan đến bản sao kê anh đăng tải, nhưng vẫn còn nhiều ý kiến không đồng tình. Nhiều người thậm chí còn bày tỏ nghi vấn tính xác thực của bản sao kê, cho rằng có chỉnh sửa, thậm chí là làm giả.

Được biết, tài khoản ngân hàng mà Trấn Thành, Thủy Tiên sử dụng để nhận quyên góp ủng hộ là Vietcombank. Nhiều cư dân mạng sau đó đã “tấn công” Fanpage của ngân hàng Vietcombank với bày tỏ sự không hài lòng của họ với ngân hàng.

Fanpage của ngân hàng Vietcombank hiện vẫn đang khóa tính năng bình luận.

Chưa dừng lại, ứng dụng ngân hàng Vietcombank trên nền tảng Android và iOS cũng chịu trận chung khi phải nhận loạt "bão" 1 sao kèm theo loạt bình luận tiêu cực liên quan đến việc Trấn Thành sao kê tiền từ thiện.

Trước cơn bão mạng, Vietcombank đã phải khóa phần bình luận trong Fanpage, đồng thời, ngân hàng cũng đã đăng tải những thông tin phản hồi chính thức về sự cố này.

Khách hàng tẩy chay Vietcombank?

Thực hư câu chuyện sao kê tiền từ thiện của Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng… đến nay vẫn chưa rõ ràng. Nhưng có nhiều câu hỏi mà dư luận đang quan tâm là: Thông tin tài khoản ngân hàng Vietcombank của Trấn Thành, Thủy Tiên có bị rò rỉ, liệu có lỗ hỏng bảo mật hay không? Nếu có, khách hàng có nên tẩy chay Vietcombank ?

Vietcombank nhận loạt "bão" 1 sao kèm theo loạt bình luận không mấy cực.

Về vấn đề trên, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng thông tin giao dịch tại ngân hàng là một trong các dạng của thông tin giao dịch cá nhân.

Việc thực hiện giao dịch đúng các quy định của ngân hàng là quyền và nghĩa vụ của những người có tài khoản tại ngân hàng mà mình mở. Khi mở tài khoản tại các ngân hàng, cả khách hàng và ngân hàng đều biết đến cam kết về việc bảo đảm an toàn, bí mật thông tin. Điều này được thể hiện ở hợp đồng, cam kết được ký giữa ngân hàng và khác hàng, ngoài ra còn thể hiện ở các gói dịch vụ mà ngân hàng cung cấp.

Việc bảo mật thông tin khách hàng là điều tối thiểu tại bất kỳ ngân hàng nào. Vì thế, trừ trường hợp phục vụ cho các công tác như điều tra, thi hành án,... các trường hợp theo quy định về bắt buộc cung cấp thông tin thì lịch sử giao dịch, thông tin tài khoản của khách hàng là dữ liệu mật. Chỉ có khách hàng có quyền được biết.

Luật sư Hoàng Tùng nhấn mạnh, tài khoản ngân hàng của cá nhân nếu bị lộ ra ngoài là vấn đề khá nghiêm trọng, bởi việc xảy ra không chỉ giữa hai cá nhân mà còn là vấn đề về an ninh hệ thống ngân hàng. Do vậy, trách nhiệm đầu tiên là thuộc về ngân hàng đang quản lý tài khoản của cá nhân bị lộ thông tin. Cá nhân này có thể khởi kiện yêu cầu ngân hàng chịu trách nhiệm, bồi thường về tinh thần lẫn vật chất do hành vi bị lộ thông tin tài khoản gây nên.

Theo luật sư Hoàng Tùng, tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ đã quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng rất rõ: "Hành vi của cá nhân làm lộ hoặc cung cấp thông tin khách hàng không đúng quy định thì có thể bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng theo quy định tại Điều 47. Vi phạm quy định về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin. Đối với tổ chức vi phạm thì phạt gấp 2 lần mức này".

“Dù bất kỳ lỗi chủ quan hay khách quan, do nhân viên gây ra hay lỗi kỹ thuật, hệ thống... thì đó là việc xử lý nội bộ của ngân hàng. Quan trọng điều này ảnh hưởng đến uy tín và các chính sách của ngân hàng”, luật sư Hoàng Tùng chia sẻ.

MC Trấn Thành.

Trong khi đó nhận định về sự việc, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng những thông tin đăng tải trên mạng xã hội chỉ là một nguồn tin chưa được kiểm chứng. Việc Trấn Thành tung sao kê từ thiện là một hành động cần thiết và tích cực để MC này chứng minh sự trong sạch của mình.

Luật sư Cường nhấn mạnh: "Nếu những thông tin Trấn Thành đăng trên mạng xã hội là những tài liệu lấy từ ngân hàng, có xác nhận của ngân hàng, có đầy đủ các danh mục thông tin, không bị tẩy xóa. Qua kiểm tra cho thấy những người đã chuyển tiền cho nghệ sĩ này đều có thông tin, thời gian chuyển tiền và tổng số tiền khớp với các con số, số tiền chuyển đi là toàn bộ số tiền nhận được thì đó là những chứng cứ quan trọng để chứng minh cho sự trong sạch của nghệ sĩ này.

Trong trường hợp người hâm mộ và những "mạnh thường quân" nộp tiền vào tài khoản của Trấn Thành mà còn nghi ngờ vào sự trung thực của tài liệu, số liệu mà nghệ sĩ này đưa ra, tài liệu chưa có xác nhận của phía ngân hàng, nhiều nội dung bị tẩy xóa, thông tin chưa đầy đủ thì có quyền trình báo sự việc với cơ quan chức năng để được xem xét và giải quyết vụ việc theo quy định".

Luật sư Cường đưa ra lời khuyên, nếu thực sự các nghệ sĩ, MC cảm thấy bị oan ức, xúc phạm thì nên mời cơ quan pháp luật vào cuộc để làm rõ trắng, đen.