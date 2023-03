Cụ thể, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã có văn bản về việc cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty CP Sân gôn Indochina Hội An. Lý do, doanh nghiệp này được xác định đã nợ thuế quá hạn 90 ngày, thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế như trên theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế là hơn 80,3 tỷ đồng.



Để thực hiện quyết định này, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam yêu cầu ngân hàng nơi Indochina Hội An mở tài khoản có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp này để nộp vào Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Tìm hiểu được biết, Công ty CP Sân gôn Indochina Hội An được thành lập ngày 19/3/2007, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại đường ven biển, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động của các câu lạc bộ thể thao; chi tiết: Kinh doanh sân gôn và các dịch vụ liên quan. Giám đốc công ty kiêm người đại diện pháp luật là ông Bùi Phước Mỹ.

Ngoài ra, ông Bùi Phước Mỹ còn là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Indochina Thế kỷ 21 Resort (trụ sở tại khối 3, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Vì sao Công ty Sân gôn Indochina Hội An bị cưỡng chế thuế? (ảnh minh họa: Internet).

Tại tỉnh Quảng Nam, dự án Sân gôn Indochina Hội An do Công ty CP Sân gôn Indochina Hội An làm nhà đầu tư và được thành lập từ 3 nhà đầu tư gồm: Công ty Indochina Land Hoi An Golf Course Ltd, Công ty Indochina Lan Hoi An Golf II Ltd, Công ty Indochina Lan Hoi An Golf Course III Ltd. Tại giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần 8 ngày 6/7/2016 thì 3 nhà đầu tư hiện nay là Công ty CP đầu tư Thái Bình, Công ty CP Thương mại và Du lịch Bình Dương, Công ty Indochia Invision Capital Ltd.

Liên quan đến dự án Sân gôn Indochina Hội An , Thanh tra Chính phủ trước đó cho biết nhà đầu tư là Công ty CP Sân gôn Indochina Hội An và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam ký hợp đồng thuê đất năm 2011; UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2014.

Cơ quan chức năng xác định, giai đoạn 2008 - 2013, nhà đầu tư sử dụng dưới 500 lao động nên sẽ không được hưởng ưu đãi về tỷ lệ phần trăm thuê đất theo quy định. Xác định lại thời gian khấu trừ hết tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp là 5 năm 5 tháng, không phải 16 năm 10 tháng như Thông báo 6770/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

Từ tháng 4/2013, Công ty CP Sân gôn Indochina Hội An bắt đầu phải nộp tiền thuê đất theo quy định với tổng số tiền gần 42 tỷ đồng (chưa được cơ quan thuế thông báo nộp và chưa nộp).

Bên cạnh đó, nhà đầu tư chưa thực hiện báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước về thống kê tại địa phương theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, một dự án khác tại tỉnh Quảng Nam là dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ có tiến độ thực hiện đang chậm theo cam kết. Thời điểm tháng 7/2018 dự án mới đang triển khai thực hiện cọc thử và cọc đại trà, thi công hầm kết nối với dự án sân golf Indochina Hội An, san lấp mặt bằng, triển khai trồng dừa, chưa có hạng mục xây dựng được hoàn thành.

Cùng đó, nhà đầu tư là Công ty CP Indochina Thế kỷ 21 Resort (được thành lập bởi Công ty CP đầu tư Thái Bình và Công ty Indochina Invision Capital Ltd) chưa thực hiện báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về thống kê tại địa phương theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam truy thu số tiền thuê đất phải nộp nhưng chưa nộp gần 42 tỷ đồng từ Công ty CP Sân gôn Indochina Hội An; xác định và thu số tiền chậm nộp (nếu có) đảm bảo không thất thoát ngân sách Nhà nước. Ban hành thông báo tiền thuê đất và thực hiện thu tiền thuê đất của công ty trên từ tháng 1/2019 về sau theo đúng quy định.