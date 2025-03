Một tháng trúng 5 gói xây lắp tại Cần Giờ, năng lực Cty Kiến Gia Hưng ra sao?

Trúng 5 gói thầu trong một tháng

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), từ ngày 8 - 17/7/2024, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Gia Hưng (Cty Kiến Gia Hưng) đã trúng 5 gói xây lắp tại UBND xã Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Lý Nhơn, Thạnh An. 2/3 gói thầu chỉ duy nhất công ty tham gia và trúng.

Cụ thể:

Tại dự án Xử lý điểm ô nhiễm khu vực Tổ 1 ấp An Hòa do UBND huyện Cần Giờ phê duyệt theo Quyết định 438/QĐ-UBND ngày 11/04/2024.

Dự án có tổng mức đầu tư 2,2 tỷ đồng với mục tiêu xử lý điểm ô nhiễm trong khu dân cư tại tổ 1 ấp An Hòa từng bước hoàn chỉnh sơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu dân sinh trong các khu dân cư.

Ngày 11/06/2024, UBND huyện Cần Giờ đã phê duyệt Quyết định 727/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án Xử lý điểm ô nhiễm khu vực Tổ 1 ấp An Hòa.

KHLCNT gồm 4 gói thầu liên kết, gói thầu thi công xây dựng do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng công trình Hà An mời thầu; UBND xã Tam Thôn Hiệp chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Ngày 19/06/2024, UBND xã Tam Thôn Hiệp đã phê duyệt Quyết định 213/QĐ-UBND về E-HSMT gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Xử lý điểm ô nhiễm khu vực Tổ 1 ấp An Hòa. Gói thầu được Bên mời thầu đăng tải công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 20/06/2024; hoàn thành mở thầu ngày 29/06/2024.

Ngày 10/7/2024, UBND xã Tam Thôn Hiệp đã phê duyệt Quyết định 263/QĐ-UBND cho Cty Kiến Gia Hưng trúng thầu với giá hơn 1,751 đồng thực hiện trong 150 ngày. Đối thủ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng 8868 bị loại.

Dự án Nâng cấp đường Tổ 1 (Đặng Văn Nớt) ấp Doi Lầu có tổng mức đầu tư 5,24 tỷ đồng do UBND huyện Cần Giờ phê duyệt theo Quyết định 424/QĐ-UBND ngày 11/04/2024.

Gói thầu Thi công xây dựng được UBND xã An Thới Đông giao cho Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Lê Phan mời thầu; ngân sách sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TP HCM cho huyện Cần Giờ để thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Ngày 10/06/2024, UBND xã An Thới Đông đã phê duyệt E-HSMT tại Quyết định 269/QĐ-UBND. Gói thầu được Bên mời thầu đăng tải công khai trên mạng đấu thầu cùng ngày; hoàn thành mở thầu ngày 19/6/2024.

Nguồn: MSC

Ngày 8/7/2024, UBND xã An Thới Đông đã phê duyệt Quyết định cho Cty Kiến Gia Hưng trúng thầu với giá hơn 3,55 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày. Tại gói thầu này, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng 8868 bị loại.

Cũng trong ngày 8/7, UBND xã An Thới Đông đã phê duyệt cho Cty Kiến Gia Hưng trúng gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tổ 7 từ đường Lý Nhơn đến nhà bà Nguyễn Thị Tư với giá hơn 2,51 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng 8868 bị loại tại gói thầu này.

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường khu dân cư Tổ 39 ấp Thiềng Liềng có tổng mức đầu tư 1,61 tỷ đồng do UBND huyện Cần Giờ phê duyệt tại Quyết định 481/QĐ-UBND ngày 12/04/2024.

Tại Quyết định 669/QĐ-UBND, ngày 3/6/2024, UBND huyện Cần Giờ đã phê duyệt KHLCNT Dự án Nâng cấp, mở rộng đường khu dân cư Tổ 39 ấp Thiềng Liềng.

Gói thầu thi công xây dựng được UBND xã Thạnh An giao cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng công trình Hà An mời thầu; ngày 20/6/2024, UBND xã Thạnh An đã phê duyệt E-HSMT theo Quyết định 257/QĐ-UBND. Gói thầu được Bên mời thầu đăng tải công khai trên mạng đấu thầu ngày 22/06/2024; hoàn thành mở thầu ngày 1/7/2024.

Ngày 15/7/2024, UBND xã Thạnh An đã phê duyệt cho Cty Kiến Gia Hưng trúng thầu với giá hơn 1,28 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày.

Nguồn: MSC

Trước đó, ngày 17/7/2024, UBND xã Lý Nhơn đã phê duyệt Quyết định 388/QĐ-UBND cho Cty Kiến Gia Hưng trúng gói thầu thuộc dự án Nâng cấp đường LN1 vào Khu du lịch Vàm Sát (điểm đầu đường Lý Nhơn điểm cuối sông Gốc Tre) với giá hơn 2,39 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày. Đây là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng.

Dự án với mục tiêu nâng cao năng lực vận chuyển hàng hoá, giao thương; tạo điều kiện đi lại thuận tiện, an toàn cho người dân trong vùng; từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn trong vùng.

Nhà thầu quen mặt tại Cần Giờ

Cty Kiến Gia Hưng (địa chỉ tại Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM) được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 21/07/2017.

Theo thống kê chưa đầy đủ của PV, công ty đã tham gia 51 gói thầu, trúng 37 gói, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả độc lập và liên danh) ghi nhận hơn 124 tỷ đồng. Trong đó, công ty trúng với vai trò độc lập ghi nhận hơn 104,5 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 19,5 tỷ đồng (giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Công ty thường xuyên trúng thầu tại Cần Giờ. Từ năm 2024 đến ngày 14/3/2025, công ty đã trúng 14 gói thầu (riêng tháng 7/2024 trúng liền 5 gói xây lắp). Công ty thường trúng thầu tại Phòng Quản lý Đô thị huyện Cần Giờ, UBND xã Thạnh An, An Thới Đông, Lý Nhơn, Bình Khánh, Thị trấn Cần Thạnh…

Bên mời thầu chủ yếu Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Quang Vinh, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Công trình Hà An…

Mới nhất (14/3/2025), liên danh Công ty TNHH Sản xuất Tân Đại Tín – Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Gia Hưng trúng gói thầu xây lắp hơn 4,12 tỷ đồng thực hiện trong 150 ngày. Gói thầu thuộc KHLCNT Xây dựng mới Văn phòng ấp kết hợp tụ điểm sinh hoạt văn hóa ấp Bình Thạnh, ấp Bình Lợi, ấp Bình Phước do UBND xã Bình Khánh làm chủ đầu tư.

Ngày 27/2/2025, gói thầu xây lắp thuộc dự án Nâng cấp Công viên tổ 21 ấp Thạnh Hòa của UBND xã Thạnh An, Công ty Kiến Gia Hưng trúng thầu với giá hơn 1,569 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày.

Trước đó, ngày 30/5/2024, Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ đã phê duyệt cho liên danh Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Thương mại Phước Tài và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Gia Hưng trúng gói thầu xây lắp thuộc KHLCNT Dịch vụ sự nghiệp công năm 2024 - Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cần Giờ với giá hơn 15,38 tỷ đồng thực hiện trong 100 ngày…