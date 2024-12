Vi phạm về môi trường, Lưới thép Bình Tây bị phạt gần nửa tỷ đồng

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai có ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền số tiền 455 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây, do liên quan đến vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây được thành lập vào tháng 6/2004, có trụ sở tại số 117 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP HCM. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là sản xuất sắt, thép, gang.

Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây là ông Nguyễn Đông Vững.

Về cơ cấu sở hữu tại Lưới thép Bình Tây, tại thời điểm ngày 30/6/2024, Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSteel) nắm 40,06% vốn của doanh nghiệp này. Theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm của VNSTEEL, Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây bắt đầu là bên có liên quan (Công ty liên kết) của VNSteel từ tháng 11/2006.

Trước đó, theo quyết định xử phạt số 3643/QĐ-XPHC của UBND tỉnh Bình Dương ngày 29/11/2024 nêu rõ, Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây bị xử phạt do có vi phạm hành chính về môi trường khi thực hiện dự án tại Lô số 07, đường 5C, KCN Nhơn Trạch II, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với 03 hành vi vi phạm.

Cụ thể, hành vi thứ nhất, Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây không có giấy phép môi trường theo quy định đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Công ty đã đi vào hoạt động sản xuất, có nhiều thay đổi trong quy trình sản xuất, xử lý chất thải (đặc biệt là xử lý bề mặt và xi mạ) và cho thuê nhà xưởng từ năm 2019 nhưng không có giấy phép môi trường theo quy định.

Hành vi thứ hai, Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây đã bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định, cụ thể: Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định (mái tôn bị mục nát, không có biện pháp che chan và gờ để kiểm soát chất thải, đặc biệt là khi trời mưa gió,...).

Hành vi thứ ba, khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường của Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây tại nhà máy Đồng Nai không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định. Cụ thế, công ty bố trí khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định (các loại chất thải để lẫn lộn, không phân loại, không có biện pháp che chắn và gờ để kiểm soát chất thải,...).