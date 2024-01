Theo báo cáo tài chính quý IV/2023 của Công ty CP Thép Vicasa - VNSteel (mã: VCA) vừa được công bố cho thấy, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần đạt 470 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp được ghi nhận ở mức 13,3 tỷ đồng, giảm gần 37% so với quý IV/2022.



Đáng chú ý, trong kỳ Thép Vicasa - VNSteel gần như không có doanh thu tài chính. So với cùng kỳ, chi phí tài chính cùng chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm mạnh so với năm trước, lần lượt còn gần 1,3 tỷ đồng và 3,4 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng của Thép Vicasa - VNSteel đã tăng gần 10% so với cùng kỳ, lên 3,9 tỷ đồng do chi phí vận chuyển tăng.

Kết quả, Thép Vicasa - VNSteel thu về hơn 4,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý IV/2023, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 3,6 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ. Chỉ số EPS (lãi cơ bản trên cổ phiếu) giảm từ 423 đồng cùng kỳ năm 2022 về còn 238 đồng. Như vậy, Thép Vicasa - VNSteel đã có lãi trở lại sau quý III/2023 lỗ gần 3 tỷ đồng.

Sau những quý trượt dài trong thua lỗ, Thép Vicasa - VNSteel báo lãi trở lại (ảnh minh họa: Internet).

Lũy kế cả năm 2023, Thép Vicasa - VNSteel ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.724 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp ngành thép này báo lãi sau thuế hơn 7,1 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ gần 6 tỷ đồng. Số lãi này đã giúp doanh nghiệp xoá lỗ luỹ kế, do vậy, tại ngày 31/12/2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty ghi nhận hơn 4,7 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tại thời điểm 31/12/2023, quy mô tổng tài sản của Thép Vicasa - VNSteel đạt hơn 282 tỷ đồng, giảm gần 24% so với hồi đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp có hơn 18 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền gửi ngân hàng. Hàng tồn kho giảm từ gần 196 tỷ đồng hồi đầu năm về còn 168 tỷ đồng tính đến thời điểm kết thúc năm 2023.

Cùng đó, nợ phải trả của Thép Vicasa – VNSteel tại thời điểm cuối năm 2023 ở mức gần 91 tỷ đồng, giảm 51%, toàn bộ đều là nợ ngắn hạn, công ty không ghi nhận phát sinh nợ dài hạn. Trong đó, nợ vay tài chính ngắn hạn ở mức hơn 49 tỷ đồng, giảm gần 68% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 192 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với hồi đầu năm, trong đó vốn điều lệ gần 152 tỷ đồng.

Trước đó, trong quý III/2023, Thép Vicasa - VNSteel ghi nhận thua lỗ do doanh thu sụt giảm, giá vốn bán hàng cao trong khi các khoản chi phí không giảm.

Cụ thể, báo cáo tài chính quý III/2023 cho thấy, doanh thu thuần của Thép Vicasa - VNSteel đạt gần 390 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí tài chính giảm 6% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 3 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tiết giảm lần lượt 9% và 42%.

Kết quả, Thép Vicasa - VNSteel báo lỗ trước thuế hơn 3,3 tỷ đồng và lỗ sau thuế gần 2,7 tỷ đồng, giảm đáng kể so với con số lỗ sau thuế gần 22 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, khoản lỗ này cũng chấm dứt chuỗi lãi 3 quý liên tiếp của Thép Vicasa - VNSteel và diễn ra trong bối cảnh ngành thép bước vào giai đoạn thấp điểm hàng năm (mùa mưa). Trước đó, trong quý IV/2022 và quý I, quý II/2023, Thép Vicasa - VNSteel báo lãi lần lượt là 7 tỷ đồng, 5 tỷ đồng và 1 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Thép Vicasa - VNSteel ghi nhận doanh thu thuần 1.254 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 12,5 tỷ đồng.