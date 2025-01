Biệt thự lộng lẫy hơn 1.000m2 của Hoa hậu Giáng My

Mới đây, Hoa hậu Giáng My tổ chức tiệc tất niên đón những người bạn tới chung vui trong căn biệt thự lộng lẫy hơn 1.000m2 trong khu Thảo Điền (Thành phố Thủ Đức, TP HCM). Ảnh: FB Giáng My Hoa hậu Đền Hùng Giáng My dành một góc trong nhà decor theo phong cách Tết truyền thống. Ảnh: FB Giáng My Góc decor ngập tràn sắc đỏ và vàng. Ảnh: FB Giáng My Giáng My cho biết thích trang hoàng nhà cửa, mở tiệc mời những người bạn thân tới chung vui vào các dịp đặc biệt trong năm. Ảnh: FB Giáng My Hoa hậu Giáng My hiện sống độc thân trong căn biệt thự xa hoa. Ảnh: FB Giáng My Biệt thự của Giáng My gồm 4 tầng, được trang hoàng theo phong cách châu Âu. Ảnh: FB Giáng My Điểm nhấn là khu đại sảnh có sức chứa tới 200 người. Ảnh: FB Giáng My Từng góc trong nhà đều được decor đẹp mắt. Ảnh: FB Giáng My Bàn ăn sang chảnh với họa tiết đẹp mắt thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ. Ảnh: FB Giáng My Nhiều người ví biệt thự của Giáng My giống như khách sạn 5 sao. Ảnh: FB Giáng My Một góc sân thượng được Giáng My thiết kế như quán cà phê có view thành phố. Ảnh: FB Giáng My Không chỉ trồng hoa, Giáng My còn trồng rau trên sân thượng. Ảnh: FB Giáng My Giàn mướp lúc lỉu quả. Ảnh: FB Giáng MyCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

