Sức khoẻ tài chính VNSteel “thâu tóm” Thép Việt Úc

Cụ thể, ngày 5/1/2024, Tổng Công ty Cổ phần Thép Việt Nam (VNSteel) đã tiến hành công bố thông tin liên quan đến việc ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt hạng mục đầu tư mua lại cổ phần vốn góp của Công ty Vietnam Industrial Investments Limited (VII) tại Công ty Liên doanh Sản xuất Thép Việt Úc (Vinaustreel).

VNSteelđã hoàn tất "thâu tóm" Công ty Thép Việt Úc Công ty Thép Việt Úc được cấp phép thành lập ngày 28/6/1994, hết hạn vào ngày 26/8/2024 (thời hạn 30 năm) có trụ sở tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. Công ty có vốn điều lệ là 12.100.000 USD, trong đó VNSteel đóng góp 30% vốn (3.630.000 USD), VII góp 70% (8.470.000 USD) vốn còn lại.



Ngày 16/11/2023, VNSteel nhận được thư chào chính thức của VII đề xuất chuyển nhượng phần vốn góp 70% tại Thép Việt Úc.

Sau khi HĐQT VNSteel thống nhất thông qua phương án mua lại phần vốn góp của VII tại Thép Việt Úc với mức giá theo thư chào của VII đề xuất, ngày 27/12/2023, Tổng công ty và VII đã ký hợp đồng chuyển nhượng vốn.

Như vậy, VNSteel sẽ chi 8.470.000 USD tương đương gần 210 tỷ đồng để sở hữu toàn bộ Công ty Liên doanh Sản xuất Thép Việt Úc.

Được biết, Tổng CTCP Thép Việt Nam được thành lập từ năm 1995 trên cơ sở hợp nhất những đơn vị sản xuất kinh doanh của ngành thép Việt Nam là Tổng công ty Kim khí và Tổng công ty Thép.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2023, VNSteel đang có 14 công ty con, sau khi thương vụ mua lại 70% vốn góp tại Vinausteel từ VII thành công, số lượng công ty con của VNSteel sẽ nâng lên con số 15.

Trong tháng 11/2023, toàn hệ thống VNSteel đạt sản lượng bán hàng trên 324.300 tấn, tiêu thụ tăng 53% so với tháng trước và tăng 36% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thép xây dựng đóng góp trên 235.600 tấn, tăng 62% so với tháng 10/2023 và tăng 19% so với cùng kỳ năm 2022. Thép dẹt đạt sản lượng trên 88.600 tấn, tăng 32% so với tháng 10/2023 và tăng 114% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 11 tháng năm 2023, tiêu thụ thép thành phẩm của VNSteel đạt trên 2,6 triệu tấn các loại; trong đó thép xây dựng đạt trên 1,9 triệu tấn, thép dẹt đạt trên 0,7 triệu tấn.

Sản lượng tiêu thụ thép thành phần của VNSteel tính đến tháng 11/2023 (Nguồn: VNSteel)

Đến cuối tháng 11/2023, VNSteel đã xin ý kiến cổ đông và được thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với chỉ tiêu lợi nhuận Công ty mẹ trước thuế giảm từ 52 tỷ đồng xuống còn 1 tỷ đồng.

Trước đó, VNSteel công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 với doanh thu thuần giảm 24%, về mức 23.027 tỷ đồng và lỗ sau thuế 453 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái lỗ 412 tỷ đồng).

Dù kết quả kinh doanh kém tích cực trong 9 tháng đầu năm, Công ty vẫn thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 3% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 300 đồng) từ ngày 23/11, tương ứng tổng giá trị 203,4 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của VNSteel tăng nhẹ so với đầu năm lên mức 23.285 tỷ đồng. Trong đó, hơn 6.500 tỷ đồng đang nằm dưới dạng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2); hàng tồn kho ở mức 4.264 tỷ đồng.