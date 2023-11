Vi phạm thuế, bị phạt hơn 840 triệu, lợi nhuận Nafoods Group thế nào?

Theo tìm hiểu, Công ty CP Nafoods Group thành lập ngày 26/8/1995, có tiền thân là Công ty TNHH Thành Vinh. Ngày 29/6/2010, công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi là Công ty CP Thực phẩm Choa Việt, với vốn điều lệ là 40 tỷ đồng. Đến giữa tháng 12/2014, công ty đổi tên thành Công ty CP Nafoods Group và tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng; tháng 12/2019, vốn điều lệ công ty tăng lên gần 568 tỷ đồng; tháng 6/2020, tăng lên 577 tỷ đồng; tháng 9/2020, tăng lên 599 tỷ đồng; đến tháng 12/2021 vốn điều lệ công ty được nâng lên hơn 629 tỷ đồng.



Liên tiếp vi phạm thuế, bị xử phạt

Mới đây, Công ty CP Nafoods Group (mã: NAF) vừa công bố thông tin bất thường về việc nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, Nafoods Group bị cơ quan quản lý thuế xử phạt 13 triệu đồng do đã có hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn, giảm; xử phạt hơn 124 triệu đồng cho hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn.

Cùng đó, cơ quan quản lý về thuế cũng tiến hành truy thu số tiền thuế khai sai, khai thiếu qua kiểm tra là 621 triệu đồng. Đồng thời, Nafoods Group phải nộp thêm gần 83 triệu đồng tiền chậm nộp tính trên số tiền khai sai, khai thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp thuế của Nafoods Group là hơn 841 triệu đồng.

Được biết, đây không phải là lần đầu doanh nghiệp này bị xử phạt vi phạm về thuế. Trước đó, năm 2021, Nafoods Group cũng bị Cục Thuế tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt cho hành vi vi phạm khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn. Do đó, Nafoods Group bị phạt 20% tính trên số tiền thuế khai sai là 285,7 triệu đồng. Đồng thời, công ty bị truy thu, truy hoàn và nộp số tiền thuế chậm nộp với tổng số tiền xấp xỉ 980 triệu đồng.

Tương tự, cuối năm 2018, Nafoods Group cũng đã bị Cục Thuế tỉnh Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính về thuế với số tiền lên tới cả tỷ đồng do bị phát hiện khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Tiếp đó, đến tháng 12/2019, Nafoods Group tiếp tục bị truy thu, truy hoàn và tiền phạt, tiền chậm nộp thuế hơn 1,2 tỷ đồng cũng do hành vi khai sai thuế. Tháng 6/2020, doanh nghiệp này cũng bị phạt do làm mất hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ.

Biết gì về Nafoods Group?

Công ty CP Nafoods Group có trụ sở chính đặt tại số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Cổ phiếu của công ty được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) với mã chứng khoán NAF. Ngành nghề kinh doanh chính của Nafoods Group là sản xuất kinh doanh và xuất khẩu các loại sản phẩm nước ép hoa quả và sản phẩm rau củ quả đông lạnh, trái cây tươi, các sản phẩm giá trị gia tăng và sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty hiện là ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Vi phạm thuế, bị phạt hơn 840 triệu, lợi nhuận Nafoods Group thế nào? (ảnh minh họa: Internet).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 của Công ty CP Nafoods Group cho thấy, Nafoods Group ghi nhận 507,2 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi sau thuế 34,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 7% và 17% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Nafoods Group ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.355 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ và đạt 64% kế hoạch cả năm. Nhờ giá vốn giảm giúp lãi gộp tăng 19% lên hơn 336 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng được cắt giảm 27,4% so với cùng kỳ, về mức hơn 106 tỷ đồng nhờ chi phí cước biển và logistic giảm. Trái ngược, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng đến 300,2% so với cùng kỳ, ở mức 117,5 tỷ đồng do hoạt động tái cấu trúc và tăng trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu của công ty.

Kết quả, sau khi khấu trừ chi phí, Nafoods Group báo lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 tăng 28,2% so với cùng kỳ, đạt 95,7 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty cũng đã thực hiện được tới 91% mục tiêu lợi nhuận năm đề ra trước đó

Tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của Nafoods Group tăng 20% so với hồi đầu năm, lên mức 2.092 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ lệ lớn nhất với gần 669 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi của Nafoods Group bất ngờ tăng vọt gấp 2,6 lần, lên mức 83,5 tỷ đồng. Nợ phải trả của Nafoods Group ghi nhận ở mức 1.123 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 1.013 tỷ đồng…

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch 10/11, thị giá NAF của Nafoods Group chốt ở mức 14.650 đồng/cp, với khối lượng giao dịch 38.800 đơn vị.