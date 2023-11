Bác sĩ hồi sinh từ cõi chết... tiết lộ chấn động về thiên đường

Tiến sĩ Eben Alexander, một bác sĩ phẫu thuật não từng tốt nghiệp Đại học Harvard danh tiếng tại Mỹ và hành nghề trong 25 năm, rơi vào trạng thái hôn mê 7 ngày trong năm 2008 sau khi nhiễm bệnh viêm màng não. Đây cũng là lúc mà các bác sĩ thông báo với gia đình Tiến sĩ Eben rằng họ nên sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Eben có tỷ lệ sống sót chỉ khoảng 2%. Tuy nhiên điều kỳ diệu đã xảy ra, tiến sĩ Eben Alexander đã thực sự tỉnh lại và chia sẻ về trải nghiệm đặc biệt nhất cuộc đời mình về thiên đường. Alexander kể rằng, trong quá trình hôn mê, vùng não điều khiển suy nghĩ và cảm xúc của ông ngừng hoạt động. Sau đó tiến sĩ Eben trải qua cảm giác cận kề cái chết và gặp một phụ nữ đẹp với đôi mắt xanh dương to tại một nơi đầy những đám mây trắng. Một chuỗi âm thanh giống như bản nhạc có âm lượng lớn và âm hưởng hoành tráng vang lên. Bác sĩ Alexander nghe rõ từng âm thanh và cảm thấy chúng giống như những giọt mưa rơi vào làn da nhưng lại không gây cảm giác ướt, lạnh. "Cảm giác sâu sắc ấy mang đến cho tôi một lý do khoa học để tin vào sự tồn tại của ý thức của con người sau khi chết", ông nói. “Các đám mây giống như các lớp kẹo dẻo màu trắng và hồng. Phía sau là bầu trời thẫm màu xanh đen với cây cối, cánh đồng, động vật và con người. Ở đó cũng có nước, tuôn chảy vào các dòng sông hoặc trút xuống do mưa. Sương mù giăng tỏa từ bề mặt của những vùng nước này và cá bơi liệng phía dưới”, Tiến sĩ Eben nói về trải nghiệm cận tử của mình. "Phía trên bầu trời có một hệ thống các thiên hà lớn hơn mà tôi gọi là "vượt quá khối cầu", và tôi cứ đi lên mãi cho tới khi chạm tới Lõi, nơi ẩn náu sâu nhất của Sự thiêng liêng - một màu đen thẫm cực độ, chan chứa tình yêu vô điều kiện, không sao kể xiết... Ở đó, tôi thình lình được gặp một vị thần vô cùng quyền lực, ai cũng biết mà sau này tôi gọi là Om, vì âm thanh rộn ràng khắp địa hạt đó. Tôi đã học được các bài học về chiều sâu và vẻ đẹp ở đó, hoàn toàn vượt ngoài khả năng giải thích của tôi... Trong suốt chuyến đi này, tôi có một hướng dẫn viên. Cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp khác thường, người xuất hiện đầu tiên khi tôi là đốm ý thức cưỡi trên cánh bướm... Thông điệp của cô ấy truyền cho tôi giống như một ngọn gió. Khó để diễn đạt nó thành lời, nhưng cốt lõi của thông điệp đó là: "Bạn được yêu và coi trọng mãi mãi. Bạn không có gì phải sợ. Không có gì bạn có thể làm sai"". Bên cạnh đó, ông cũng tiết lộ chi tiết không kém phần bất ngờ. Người phụ nữ mà ông gặp khi cận kề cái chết lại là người chị ruột của mình - Betsy, người thân mà ông chưa từng biết tới. Trước đây nhiều bệnh nhân từng kể với Alexander rằng họ đã trải qua trạng thái cận kề cái chết, nhưng ông đều cho rằng đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng hoặc ảo giác. Nhưng giờ đây ông đã thay đổi suy nghĩ sau khi trải qua cảm giác đến thiên đường. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

