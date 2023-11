Bất ngờ nhan sắc trẻ đẹp của mẹ ruột Doãn Hải My

Không chỉ Doãn Hải My mà mẹ ruột của cô cũng nhận được nhiều sự chú ý trong đám cưới của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu. (Ảnh: Lê Chí Linh) Mẹ ruột Doãn Hải My là cô Mai Đoàn, ở độ tuổi U50. Trong đám cưới và đám hỏi của con gái, cô Mai Đoàn cũng nhận được sự quan tâm không kém con gái bởi nhan sắc tuyệt đẹp. (Ảnh: Lê Chí Linh)Mẹ của Doãn Hải My sở hữu chiều cao lý tưởng, khuôn mặt khả ái, vóc dáng gọn gàng. Doãn Hải My được nhận xét là sở hữu nhiều đường nét xinh đẹp từ mẹ ruột. Doãn Hải My cũng từng chia sẻ, cô nhiều lần cảm thấy bị “lép vế" khi đứng cạnh mẹ vì bà quá đẹp. Mái tóc tém càng khiến mẹ của Doãn Hải My trẻ trung và cá tính hơn. Gu thời trang của mẹ ruột Doãn Hải My cũng nhận được nhiều lời khen. Bà chuộng những gam màu trung tính, phong cách tối giản nhưng cách phối hợp đồ cùng phụ kiện lại rất bắt mắt, tinh tế. Mẹ Doãn Hải My không chỉ xinh đẹp mà còn là một doanh nhân thành đạt, giỏi giang. Để duy trì được vóc dáng và làn da đẹp khi đã bước vào tuổi U50, mẹ Doãn Hải My ăn uống khoa học, chăm chỉ tập luyện yoga, đạp xe. Xem video: "Doãn Hải My tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn Zing

