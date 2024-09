Vi phạm công bố thông tin, Nam Long bị phạt hơn nửa tỷ đồng

Thứ nhất, NLG bị p hạt cảnh cáo đối với hành vi không ban hành quy chế về công bố thông tin.

Thứ hai, NLG cũng bị phạt 100 triệu đồng đối với hành vi không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Cụ thể, NLG không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HOSE các tài liệu: Giải trình chênh lệch Kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính năm 2021 so với Báo cáo tài chính năm 2020, Giải trình chênh lệch Kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính năm 2022 so với Báo cáo tài chính năm 2021, Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023 so với Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2022/NQ/HĐQT/NLG ngày 27/7/2022 về việc phê duyệt tài trợ vốn cho Công ty Waterfront; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 45/2021/NQ/HĐQT/NLG ngày 11/11/2021 về việc phê duyệt tham gia đấu giá lô đất 3-5 Thủ Thiêm thành phố Thủ Đức; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2017/NQ/HĐQT/NLG ngày 17/2/2017 về việc hợp tác với 02 đối tác Nhật Bản là Hankyu Reality và Nishi Nippon Railroad đối với dự án Nguyên Sơn; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2020/NQ/HĐQT/NLG ngày 8/6/2020 về việc vay vốn Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải Nam Long, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 tại các thời điểm tháng 3/2023, tháng 9/2023, tháng 3/2024;

NLG cũng công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trang thông tin điện tử của HOSE các tài liệu: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 công bố thông tin ngày 31/03/2022 (chậm 23 ngày), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26 công bố thông tin ngày 25/4/2024 (chậm 110 ngày), Kết quả chào bán của mã trái phiếu NLGH2328001 công bố thông tin ngày 08/10/2023 (chậm 01 ngày), Báo cáo tài chính bán niên 2023 công bố thông tin ngày 29/08/2023 (chậm 02 ngày), Báo cáo tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023 công bố thông tin ngày 29/08/2023 (chậm 02 ngày), Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023 công bố thông tin ngày 29/08/2023 (chậm 02 ngày), Báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu bán niên 2023 công bố thông tin ngày 29/08/2023 (chậm 02 ngày).

Thứ ba, NLG bị phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, năm 2023, Công ty công bố thông tin về các giao dịch giữa Công ty với bên liên quan nhưng không công bố về giá trị của các giao dịch này; Công ty không nêu thông tin về các Nghị quyết của Hội đồng quản trị: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/2022/NQ/HĐQT/NLG ngày 29/8/2022 về việc phê duyệt CTCP Đầu tư Nam Long ký kết hợp đồng quản lý phát triển dự án khu biệt thự Đại Phước, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2022/NQ/HĐQT/NLG ngày 27/7/2022 về việc phê duyệt tài trợ vốn cho Công ty Waterfront, Nghị quyết Hội đồng quản trị 45/2021/NQ/HĐQT/NLG ngày 11/11/2021 về việc phê duyệt tham gia đấu gia lô đất 3-5 Thủ Thiêm thành phố Thủ Đức, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2017/NQ/HĐQT/NLG ngày 17/2/2017 về việc hợp tác với 02 đối tác Nhật Bản là Hankyu Reality và Nishi Nippon Railroad đối với dự án Nguyên Sơn, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2020/NQ/HĐQT/NLG ngày 8/6/2020 về việc vay vốn Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải Nam Long).

Thứ tư, NLG bị phạt 137,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Theo Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính Quý 1/2024, Công ty có giao dịch với các tổ chức liên quan. Cụ thể, CTCP Nam Long VCD, Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Nam Khang, Công ty TNHH Nam Long Commercial Property, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang, Công ty Cổ phần Bất động sản Nguyên Sơn, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Vận tải Nam Long, CTCP Nam Long Mekong, Công ty TNHH Phát triển Căn hộ Nam Long, Công ty TNHH Quản lý Xây dựng và Đầu tư Nam Long, Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch Bất động sản Nam Long, Công ty TNHH Nam Long Retail (trước đây là Công ty TNHH Nam Long Commercial), Công ty TNHH Thành phố Waterfront ĐN, Công ty TNHH NN Kikyo Valora, Công ty TNHH Đầu tư Nam Phát Land, CTCP SouthGate, CTCP NNH Mizuki, CTCP NLG-NNR-HR FUJI, Công ty TNHH Phát triển Căn hộ Nam Long, Công ty TNHH Đầu tư Nam Long Land, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nam Long, CTCP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Nam Viên, Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác Bất động sản Nam Long – là các tổ chức liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, người quản lý của Công ty) nhưng các giao dịch với các tổ chức liên quan này chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị Công ty thông qua).

Thứ năm, NLG bị phạt tiền 137,5 triệu đồng đối với hành vi không ký kết hợp đồng bằng văn bản khi tiến hành giao dịch với người có liên quan. Theo Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính Quý 1/2024, Công ty có giao dịch với các tổ chức liên quan.

Cụ thể, CTCP Nam Long VCD, Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Nam Khang, Công ty TNHH Nam Long Commercial Property, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang, Công ty Cổ phần Bất động sản Nguyên Sơn, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Vận tải Nam Long, CTCP Nam Long Mekong, Công ty TNHH Phát triển Căn hộ Nam Long, Công ty TNHH Quản lý Xây dựng và Đầu tư Nam Long, Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch Bất động sản Nam Long, Công ty TNHH Nam Long Retail (trước đây là Công ty TNHH Nam Long Commercial), Công ty TNHH Thành phố Waterfront ĐN, Công ty TNHH NN Kikyo Valora, Công ty TNHH Đầu tư Nam Phát Land, CTCP SouthGate, CTCP NNH Mizuki, CTCP NLG-NNR-HR FUJI, Công ty TNHH Phát triển Căn hộ Nam Long, Công ty TNHH Đầu tư Nam Long Land, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nam Long, CTCP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Nam Viên, Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác Bất động sản Nam Long – là các tổ chức liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, người quản lý của Công ty) nhưng Công ty không ký kết hợp đồng bằng văn bản khi tiến hành các giao dịch này.