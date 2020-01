Đầu tư Nam Long lại bị phạt vi phạm về thuế hơn 9 tỷ đồng

(Kiến Thức) - Đầu tư Nam Long vừa bị Tổng Cục Thuế phạt và truy thu do vi phạm về thuế số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Tổng Cục Thuế vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm về thuế đối với CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phản nộp.

Theo đó, Nam Long bị phạt tiền với 20% trên số tiền thuế khai thiếu là hơn 1,1 tỷ đồng. Trong đó, Nam Long bị phạt 702 triệu đồng do khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp, phạt gần 150 triệu đồng do khai sai thuế giá trị gia tăng, phạt 227 triệu đồng do khai sai thuế NTNN và hơn 24,6 triệu khai sai thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài ra, Nam Long cũng bị truy thu thuế năm 2018 với hơn 5,5 tỷ đồng, phạt tiền chậm nộp 387 triệu đồng, giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ (tháng 12/2018) hơn 2 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền Nam Long bị truy thu, phạt vi phạm về thuế, chậm nộp và điều chỉnh giảm thuế là hơn 9,1 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 12/2019, Cục Thuế TP.HCM quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Nam Long tổng số tiền hơn 413 triệu đồng.

Vào tháng 12/2018, Nam Long cũng đã bị Cục thuế TP.HCM truy thu thuế gần 280 triệu đồng do việc kê khai sai dẫn đến giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp, làm tăng số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ và tăng số lỗ trong hồ sơ khai thuế niên độ năm 2017.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NLG của Nam Long chốt phiên 7/1 tại mức giá 26.500 đồng/cp, giảm hơn 7% trong vòng 1 quý vừa qua.