Văn Phú – Invest nhận Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cồn Khương (Cần Thơ)

Hợp tác chiến lược

Buổi làm việc có sự tham dự của Đồng chí Trần Quốc Trung - Ủy biên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy, đồng chí Vũ Thành Thống - Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ và lãnh đạo các Sở, Ban ngành thành phố. Ông Tô Như Toàn – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest đã báo cáo về việc Văn Phú – Invest tham gia tài trợ các công trình tâm linh và phúc lợi xã hội của địa phương, cụ thể là tài trợ đầu tư xây dựng dự án đền thờ các Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ với hy vọng góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển du lịch tâm linh tại địa phương.

Đồng chí Vũ Thành Thống - Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ trao Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Cồn Khương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Thành phố Cần Thơ đã đồng ý giao cho Văn Phú - Invest phối hợp với các Sở ngành nghiên cứu quy hoạch tổng thể, đầu tư các tuyến du lịch và đi bộ tại khu vực Cồn Cái Khế, Bến Ninh Kiều và các vùng phụ cận; phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu quy hoạch tổng thể, đầu tư khu trung tâm văn hoá Tây Đô và các vùng phụ cận.

Đồng thời, cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho Dự án Khu đô thị mới Cồn Khương cho Liên danh Nhà đầu tư gồm Công ty CPĐT Văn Phú – Invest và Công ty CP 216.

Dự án Khu đô thị mới Cồn Khương thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy và một phần thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ có quy mô khoảng 51ha, tổng vốn đầu tư hơn 4,9 ngàn tỷ đồng.

Dự án được triển khai nhằm mục tiêu cụ thể đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2015 và định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Cần Thơ đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2030

Theo đánh giá của các chuyên gia, Dự án Khu đô thị Cồn Khương được phê duyệt sẽ phát triển không gian du lịch theo hai trục gồm: trục dọc sông Hậu, trục dọc Quốc lộ 1 và sông Cần Thơ; sử dụng quỹ đất hiệu quả và tăng nguồn thu cho ngân sách của địa phương, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân.

Không những thế, khi triển khai, dự án còn kiến tạo một khu đô thị mới hiện đại; kết nối đồng bộ với các công trình lân cận và hệ thống kiến trúc cảnh quan đô thị; tạo môi trường chất lượng cao, văn minh và bền vững, gắn với môi trường cảnh quan tự nhiên; lấy không gian cây xanh, mặt nước làm nòng cốt, gắn kết với không gian nhà ở, các công trình công cộng, vui chơi giải trí…

Tập trung phát triển những dự án lớn

Là một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu, hiện Văn Phú - Invest đang tập trung phát triển các dự án có quy mô tầm trung tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, công ty cũng đang mở rộng nghiên cứu những quỹ đất lớn hơn tại các địa phương như Huế, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cần Thơ… để phát triển những dự án có quy mô lớn, góp phần thay đổi diện mạo của cả một vùng.

Phối cảnh tổng thể Dự án Khu đô thị mới Cồn Khương.

Việc tham gia đầu tư hơn 4,9 ngàn tỷ đồng vào dự án Cồn Khương đánh dấu một bước tiến mới vững chắc, cũng là sự khẳng định cho chiến lược mở rộng quỹ đất ra các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước của Văn Phú – Invest với mục tiêu trở thành nhà phát triển bất động sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Nói về lý do lựa chọn Cần Thơ để phát triển dự án, đại diện Văn Phú – Invest cho biết, từ trước tới nay, tiềm năng của thị trường bất động sản Cần Thơ được đánh giá cao không chỉ nhờ vào vị trí trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, mà còn nhờ vào tính chất kết nối thông suốt về hạ tầng giao thông với các địa phương trong vùng. Trong đó, sức bật lớn đến từ ngành kinh tế mũi nhọn là du lịch, với mức tăng 12,5% so với năm trước. Trong năm 2018, Cần Thơ đã đón khoảng 8,5 triệu lượt khách, trong đó có 2,65 triệu lượt khách lưu trú, tổng doanh thu đạt 3.785 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2017.

Trong khi đó, để đẩy mạnh thu hút đầu tư, TP Cần Thơ cũng đã không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu và hợp tác đầu tư.

“Nhận được sự tin tưởng, tạo mọi điều kiện tốt nhất của lãnh đạo TP Cần Thơ, chúng tôi tin rằng dự án sau khi được triển khai sẽ càng góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng, môi trường của Cồn Khương và khu trung tâm TP.Cần Thơ, thúc đẩy quá trình đô thị hóa, phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế xã hội của thành phố”, đại diện Văn Phú – Invest cho hay.