Văn Phú – Invest gây ấn tượng với những bước đi vững chắc

Phần thưởng uy tín

Chương trình “Đêm Doanh nghiệp 2018” với chủ đề: “Kết nối thịnh vương, cộng đồng hạnh phúc” vừa diễn ra trang trọng tại Nhà hát lớn Hà Nội với sự tham dự của hơn 600 doanh nghiệp Thủ đô, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Minh Nguyên - Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú-Invest (thứ hai từ trái sang) đại diện cho đơn vị nhận cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua.

Chương trình do Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của Thành phố tổ chức nhằm tôn vinh những những đóng góp quan trọng của cộng đồng Doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô nói chung, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng.

Đây là chương trình thường niên của Hiệp hội nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tựu nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động xã hội. Cùng với đó, đây còn là dịp để các doanh nghiệp gặp gỡ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Năm nay, hơn 100 Doanh nghiệp đại diện cho hơn 230.000 doanh nghiệp Thủ đô đón nhận những phần thưởng cao quý cấp Nhà nước trao tặng. Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú-Invest đã vinh dự nhận cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua. Ông Tô Như Toàn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty cũng được vinh danh là cá nhân tiêu biểu Hà Nội vàng 2018 của Hiệp hội.

The Terra – An Hưng - một trong những dự án mang thương hiệu The Terra trong năm 2019 .

“Sau một năm hoạt động miệt mài, đây chính là phần thưởng lớn cho sự nỗ lực của Văn Phú – Invest. Sự ghi nhận và tôn vinh của Đảng, Nhà nước, Thành phố và Hiệp hội chính là động lực để chúng tôi cố gắng hơn nữa trong định hướng của mình là nhà phát triển bất động sản chuyên tâm, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và xã hội”, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest chia sẻ.

Bứt phá mạnh mẽ

Năm 2018 được đánh giá là một năm khá thành công của Văn Phú với một loạt các giải thưởng ấn tượng. Trước khi được vinh danh tại “Đêm doanh nghiệp 2018”, Văn Phú đã gây ấn tượng với Giải thưởng Dot Property cho danh hiệu “Nhà phát triển bất động sản tốt nhất Hà Nội”.

Cũng trong năm 2018, Văn Phú – Invest được coi là môt trong những doanh nghiệp gây ấn tượng trên thị trường khi liên tiếp cho ra mắt một loạt dự án bất động sản quy mô gồm The Terra – Hào Nam, The Terra – An Hưng, Grandeur Palace Giảng Võ, Oakwood Residence Ha Noi. Tất cả đều tạo tiếng vang lớn ngay từ khi mới xuất hiện thông tin trên thị trường..

Theo nhận định của các chuyên gia, các dự án của Văn Phú – Invest đều có nhiều lợi thế nhờ sản phẩm có tính cạnh tranh cao. Tất cả sản phẩm bất động sản đều theo tiêu chuẩn thân thiện với môi trường, kiến trúc độc đáo, chất lượng xây dựng tốt, tiến độ nhanh, phân khúc và giá cả hợp lý kết hợp với các đối tác chuyên nghiệp…

Đặc biệt, 2018 có thể nói là một năm vô cùng đáng nhớ của Văn Phú – Invest khi ra mắt dòng thương hiệu The Terra với hai dự án nổi bật là The Terra – Hào Nam và The Terra – An Hưng. Theo chủ đầu tư, thương hiêu The Terra là dòng sản phẩm độc quyền cho phân khúc cận cao cấp, được định vị là hình mẫu “Hiện đại, Văn minh và Thân thiện”.

Cùng với 2 dòng sản phẩm cao cấp (với thương hiệu Grandeur Palace) và tiêu chuẩn (với thương hiệu The Victoria), sự ra đời của The Terra không chỉ đánh dấu chiến lược kinh doanh dựa trên nhu cầu khách hàng mà còn là biểu tượng của tiềm lực phát triển không ngừng của doanh nghiệp này.

Cùng định hướng trở thành Nhà phát triển bất động sản chuyên tâm, Văn Phú – Invest luôn nỗ lực nâng cao chất lượng công trình và tạo nên một cộng đồng văn minh, có bản sắc, môi trường sống trong lành. Các dự án do Văn Phú – Invest làm chủ đầu tư đều tạo ra sự khác biệt ngay từ hình dáng bên ngoài cho tới cấu trúc bên trong, mang lại cho khách hàng và đối tác sự hài lòng khi tiếp nhận, để giá trị sản phẩm vượt lên trên cả những gì đã cam kết.

Với mục tiêu tăng trưởng trung bình 25%/năm, trong 3 năm tới, Văn Phú sẽ tập trung phát triển hệ thống BĐS tại các khu trung tâm đông dân cư cũng như hình thành chuỗi BĐS cho thuê tại các vị trí trung tâm. Bên cạnh đó, Văn Phú sẽ tiếp tục tạo lập quỹ đất xây dựng các đô thị ven biển và tạo lập quỹ đất dự phòng tại các khu trung tâm dân cư mới.

Trên nền tảng đó, bước sang năm 2019, với khát khao chinh phục những đỉnh cao mới, Văn Phú - Invest được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi những dấu ấn mới trên thị trường và được đông đảo khách hàng đón nhận.