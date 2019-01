Văn Phú – Invest và kế hoạch “tấn công” trên mọi phân khúc

Cuộc “tấn công” bất động sản Cho thuê

Việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án Oakwood Residence Ha Noi tại đường Đặng Thai Mai được các chuyên gia bất động sản nhìn nhận là sự đánh dấu bước chuyển mình mới của Công ty Văn Phú – Invest trong lĩnh vực đầu tư căn hộ dịch vụ cao cấp cho thuê.

Oakwood Residence Ha Noi đánh dấu bước chuyển mình của Văn Phú – Invest trong lĩnh vực đầu tư căn hộ dịch vụ cao cấp cho thuê.

Theo các chuyên gia, trong chiến lược chinh phục chặng đường này, những động thái gần đây của Văn Phú cho thấy doanh nghiệp này đang đặt nhiều hy vọng ở phân khúc bất động sản cho thuê. Được biết, ngoài Oakwood Residence Ha Noi, trong thời gian tới, Văn Phú sẽ tiếp tục mở rộng phân khúc này ở các dự án khác như Grandeur Palace Phạm Hùng.

Chia sẻ về bước đi này, ông Đoàn Châu Phong – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest cho biết, tuy căn hộ dịch vụ cho thuê không phải là loại hình kinh doanh bất động sản mới mẻ, song lại rất hấp dẫn và đầy tiềm năng. Đặc biệt, làn sóng người nước ngoài tới sinh sống và làm việc tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đang ngày một cao khiến phân khúc này càng trở nên sôi động.

Tuy nhiên, dù không ít dự án xuất hiện đáp ứng sự lựa chọn phong phú cho khách hàng nhưng với đòi hỏi về tiện ích, dịch vụ căn hộ, đơn vị quản lý chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế… thì số lượng các dự án có khả năng đáp ứng được không nhiều.

Thấu hiểu tâm lý khách hàng, các dự án căn hộ dịch vụ cho thuê của Văn Phú – Invest đều được đầu tư bài bản, vị trí thuận lợi, thiết kế theo mô hình hiện đại, sang trọng và được vận hành bởi các đơn vị quản lý quốc tế uy tín.

Đơn cử, tại Oakwood Residence, không chỉ sở hữu vị trí đắc địa cả về địa thế phong thuỷ cũng như tiềm năng phát triển khi tọa lạc tại phố Đặng Thai Mai (phường Quảng An, quận Tây Hồ), điểm đặc biệt của dự án còn nằm ở thiết kế. Các căn hộ Oakwood Residence Hà Nội đều có tầm nhìn thoáng đãng với điểm nhấn là những căn penthouse cao cấp, sang trọng tọa lạc trên tầng cao nhất.

Mang thương hiệu Grandeur Palace, dự án Grandeur Palace - Giảng Võ là sự kết hợp hoàn chỉnh giữa bất động sản nhà ở với hệ thống dịch vụ tiêu chuẩn cao cấp.

Được vận hành bởi đơn vị quản lý khách sạn quốc tế uy tín Oakwood Asia Pacific Ltd, ngoài các tiện ích tương đương 5 sao như gym, spa, café,… khách hàng còn được hưởng lợi từ loạt tiện ích đẳng cấp như nhà hàng Âu Á, khu mua sắm, khu chăm sóc sức khỏe hay bể bơi vô cực, nhà hàng, bar ở tầng mái.

"Át chủ bài" bất động sản Bán

Gây ấn tượng với các dự án căn hộ cho thuê nhưng trước đó, Văn Phú – Invest đã là cái tên được nhắc tới khá nhiều với hàng loạt dự án bất động sản bán trải dài trên các phân khúc, từ tiêu chuẩn (với thương hiệu The Victoria như Khu đô thị mới Văn Phú, The Van Phu Victoria) tới cận cao cấp (với thương hiệu The Terra như The Terra – Hào Nam, The Terra – An Hưng) cho đến dòng sản phẩm siêu cao cấp (với thương hiệu Grandeur Palace như Grandeur Palace - Giảng Võ, Grandeur Palace Phạm Hùng).

“Mặc dù áp dụng sách lược kinh doanh khác nhau, nhưng tựu chung lại trong bất cứ phân khúc nào, chúng tôi cũng luôn xây dựng thương hiệu của sự đảm bảo về tiến độ, chất lượng xây dựng và hệ thống hạ tầng, tiện ích và chất lượng, để khách hàng thuộc phân khúc nào cũng luôn được hưởng những gì tốt nhất so với chi phí mà đã bỏ ra”, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest cho biết.

Nếu Grandeur Palace cung cấp đến khách hàng tiêu chuẩn sống vượt trội, kết hợp hoàn chỉnh giữa bất động sản nhà ở với hệ thống dịch vụ tiêu chuẩn cao cấp thì The Victoria hướng lại đến số đông người tiêu dùng với mức phù hợp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng - đồng bộ - tiện ích theo xu hướng của các nước khác trên thế giới.

Cũng theo chia sẻ của vị đại diện Văn Phú – Invest, chiến lược của doanh nghiệp này trong những năm tới vẫn kiên định với chiến lược phát triển sản phẩm BĐS bán, dựa vào nền tảng nhu cầu nhà ở không giới hạn của người dân tại các thành phố lớn. “Thị trường nhà ở Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Với dân số trẻ, năng động và tốc độ đô thị hóa cao, Việt Nam đã, đang và sẽ vẫn có nhu cầu rất lớn về nhà ở, lượng người muốn sở hữu một căn nhà của riêng mình vượt xa so với nguồn cung”.

“Tham vọng” với phân khúc Nghỉ dưỡng

Mới đây, Văn Phú – Invest đã bắt đầu lấn sân sang thị trường bất động sản nghỉ dưỡng khi với việc triển khai một số dự án có quy mô lớn tại những điểm du lịch nổi tiếng như Huế, Quảng Ninh, Nha Trang…

Hiện nay, bất động sản dịch vụ, nghỉ dưỡng vẫn đang được xem là "ngôi sao sáng" trong các kênh đầu tư. Đây cũng là xu hướng dễ hiểu nếu đặt trong bối cảnh du lịch Việt Nam tiếp tục được đánh giá là một trong những thị trường top đầu ở khu vực.

Các chuyên gia cũng cho rằng cho dù đi trước hay đi sau nhưng khi một dự án bất động sản nghỉ dưỡng đảm bảo được ba yếu tố: chất lượng tốt, mô hình mới, tài chính vững thì chủ đầu tư sẽ nắm chắc trong tay phần thắng. Các dự án mà Văn Phú – Invest đang tập trung nghiên cứu đều đáp ứng được các tiêu chí vàng này. Đặc biệt, công tác thiết kế, quy hoạch được công ty hết sức coi trọng, vì theo đại diện của Văn Phú – Invest, việc tạo ra điểm nổi bật, lợi thế cạnh tranh cho dự án để thu hút khách hàng được cho là chìa khóa để Công ty bứt lên ở phân khúc bất động sản dịch vụ, nghỉ dưỡng trong thời gian tới.