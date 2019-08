Tỷ phú bệnh hoạn chết trong tù để lại tài sản gì?

Theo Cbsnews, ngày 10/8, tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein được phát hiện chết trong nhà giam ở New York (Mỹ). Cái chết của Epstein xảy ra chưa đầy một ngày sau khi tòa án tiết lộ các tài liệu nêu chi tiết về các khiếu kiện chống lại y và các cộng sự.

Tháng trước, Jeffrey Epstein đã không nhận tội liên quan đến buôn bán nô lệ tình dục và bị giam giữ mà không được tại ngoại.

Tỷ phú Jeffrey Epstein. (Ảnh: Getty Image).

Trước đó, ngày 6/7, Epstein bị bắt giữ tại New York vì tội buôn bán nô lệ tình dục, phần lớn là trẻ vị thành niên. Jeffrey Epstein sinh ra ở New York và làm giáo viên trước khi chuyển sang lĩnh vực tài chính. Trước khi xuất hiện các cáo buộc hình sự chống lại y, Epstein được biết đến bởi sự giàu có và các mối quan hệ cao cấp.

Thống kê của Celebritynetworth cho thấy, Jeffrey Epstein sở hữu khối tài sản ròng trị giá ít nhất 500 triệu USD tại thời điểm Epstein qua đời. Ngoài thu nhập 10 triệu USD/năm, Jeffrey Epstein còn sở hữu hai hòn đảo tư nhân và thường xuyên đến đó du ngoạn bằng máy bay riêng. Chiếc phi cơ cá nhân của Epstein là Boeing 727 có biệt danh "The Express Express". Đầu năm 2019, Epstein tậu máy bay phản lực tư nhân TWO Gulfstream.

Hòn đảo tư nhân của Jeffrey Epstein. (Ảnh: Business Insider)

Jeffrey Epstein cũng làm chủ nhiều bất động sản ở New Mexico và Paris cùng 15 chiếc ô tô sành điệu. Khối bất động sản của Jeffrey Epstein trải khắp thế giới bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu USD ở Palm Beach (Florida), tòa lâu đài xa hoa trên đảo tư nhân Little St.James, quần đảo Virgin trị giá 85 triệu USD, một căn hộ ở Paris trị giá 8,6 triệu USD, trang trại ở New Mexico trị giá 17 triệu USD. Riêng căn biệt thự ở Manhattan được định giá 56 triệu USD, song phía công tố cho rằng nó phải là 77 triệu USD.

Biệt thự ở Manhattan của Epstein. (Ảnh: Business Insider)

Tờ Foxbusiness tiết lộ, trước khi chết bất thường trong tù, các luật sư của Epstein đã xuất hiện tại phiên điều trần tại ngoại vào giữa tháng 7 và nói rằng người đàn ông 66 tuổi này sẵn sàng chi 100 triệu USD để được ra tù.