Hồ sơ Công ty Hải Đăng chi 325 tỷ khai thác 2 mỏ cát Bến Tre

Cụ thể, với mỏ cát An Đức - An Hòa Tây trên sông Hàm Luông thuộc xã An Đức và xã An Hòa Tây (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), CTCP Hải Đăng đưa ra mức giá là 169,24 tỷ đồng, gấp tới 17,5 lần giá khởi điểm là 9,64 tỷ đồng.



Đồng thời, CTCP Hải Đăng cũng trả giá cao nhất cho mỏ cát An Hiệp – An Ngãi Tây trên sông Hàm Luông thuộc xã An Hiệp và xã An Ngãi Tây (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) với 155,92 tỷ đồng, gấp 18,7 lần giá khởi điểm là 8,32 tỷ đồng.

Được biết, mỏ An Đức - An Hòa Tây có diện tích gần 100ha, trữ lượng được phê duyệt hơn 1,6 triệu m3. Còn mỏ An Hiệp - An Ngãi Tây có diện tích 80ha với trữ lượng phê duyệt hơn 1,4 triệu m3 cát.

Trong khi đó, theo cam kết với Chính phủ, tỉnh Bến Tre sẽ cung ứng hơn 7,3 triệu m3 cát cho các dự án giao thông quan trọng ở phía Nam. Trong đó cao tốc Cần Thơ – Cà Mau 2 triệu m3, dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng hơn 3,3 triệu m3 và dự án đường vành đai 3 TPHCM là 2 triệu m3.

Trụ sở Công ty Hải Đăng

CTCP Hải Đăng được thành lập vào ngày 5/11/2008, có trụ sở chính đặt tại số 20 đường số 22, khu phố 2, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TPHCM. Ông Đỗ Đức Bình (SN 1976) là người đại diện pháp luật, đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc, còn ông Thái Trường Giang (SN 1972) là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

CTCP hiện có vốn điều lệ 700 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập của Hải Đăng gồm ông Thái Trường Giang với tỷ lệ nắm giữ 86,6%, bà Huỳnh Thanh Trà 6,7% và bà Trần Thị Kim Trang 6,7%.

CTCP Hải Đăng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng nên từ năm 2018 đến nay, Công ty đã tham gia 51 gói thầu, trong đó trúng 40 gói, trượt 11 gói. Tổng giá trị trúng thầu lên tới 35.958 tỷ đồng, trong đó 20.273 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 667,8 tỷ đồng. Tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh 35.290 tỷ đồng.

Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, CTCP Hải Đăng đã trúng 5 gói thầu với tổng giá trị hơn 5.900 tỷ đồng với vai trò liên danh chính và liên danh phụ.

(Còn tiếp)…