Tứ giác Bến Thành, The Manor Central Park, BT Chu Văn An: Ngao ngán “tai tiếng” ông lớn Bitexco

(Kiến Thức) - Ngoài dính lùm xùm ở dự án cao ốc khu tứ giác Bến Thành gây nứt, lún Bảo tàng Mỹ Thuật, “ông lớn” Bitexco còn gặp nhiều “tai tiếng” tại các dự án The Manor Central Park, BT Chu Văn An.

Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco là một trong những doanh nghiệp kinh tế đa ngành tại Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực như: Bất động sản, thủy điện, sản xuất, đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông, đầu tư tài chính, đầu tư khai thác khoáng sản, dầu khí,..



Trong lĩnh vực bất động sản, ngoài những dự án ghi đậm dấu ấn, Tập đoàn Bitexco còn vướng nhiều“tai tiếng” gây xôn xao dư luận.

Hàng trăm biệt thự tại dự án The Manor Center Park chưa có ĐTM

Ngày 4/9 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty CP Bitexco do ông Vũ Quang Hội – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc làm người đại diện pháp luật. Quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn ký nêu rõ: Công ty CP Bitexco đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định. Quy định tại điểm d, khoản 4, Điều 11, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, hình thức xử phạt chính là phạt tiền 350 triệu đồng. Quyết định cũng yêu cầu Công ty CP Bitexco buộc phải có biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt và xử lý nước thải, khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trong thời gian 9 tháng.

Dự án khu đô thị Nam đường vành đai 3 (tên thương mại The Manor Central Park) do Bitexco làm chủ đầu tư. The Manor Central Park là một trong những “siêu dự án bất động sản” mà Bitexco được cho là hưởng lợi lớn khi đổi đất làm đường theo hình thức BT với Hà Nội.

Tuy nhiên, những năm qua, dự án này luôn gây ồn ào dư luận từ các thông tin “cầm cố” ngân hàng, đội vốn,… Mới đây nhất, là việc The Manor Center Park đã triển khai thi công, xây dựng nhiều hạng mục công trình từ nhiều năm, dù hạng mục nhà ở thấp tầng chưa được các cơ quan chức năng phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Dự án The Manor Central Park thi công, bán nhà khi chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Cụ thể, ngày 14/6/2016, Sở Xây dựng Hà Nội cấp Giấy phép xây dựng số 50/GPXD-SXD cho Bitexco được phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật The Manor Central Park . Thế nhưng phải đến ngày 30/6/2016, UBND TP Hà Nội mới có quyết định phê duyệt ĐTM để triển khai công trình này.

Đến ngày 31/7/2018, UBND TP Hà Nội tiếp tục có quyết định số 3841 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ tại một phần diện tích ô đất trong khu đô thị Nam đường Vành đai 3.

Cụ thể, ô đất 12CCV trong khu đô thị thuộc phường Đại Kim với các nội dung chủ yếu như phạm vi, quy mô dự án: Diện tích đất nghiên cứu 10.883 m2 (1,8ha), diện tích đất xây dựng là 6,524 m2, tổng diện tích sàn xây dựng là 32.620 m2, diện tích sàn tầng hầm là 20.262 m2, chiều cao tầng, công trình cao 5 tầng, có 2 tầng hầm, mật độ xây dựng 60%.

Quyết định là vậy, tuy nhiên thực tế khu Trung tâm Thương mại Dịch vụ tại một phần diện tích ô đất 12CCV hiện nay vẫn chỉ là một khu đất trống chưa hề được triển khai xây dựng. Ngược lại, hàng trăm căn nhà ở thấp tầng được mọc lên tại khu đô thị Nam đường Vành đai 3 với khu shophouse, biệt thự.

Hiện khu nhà ở thấp tầng đã xây dựng xong 552 căn và đã cho dân về ở. Chỉ còn 375 căn còn lại đã xây dựng xong phần móng và đang được rao bán rầm rộ giai đoạn 2 với giá giao động từ 16 đến 39 tỷ đồng/căn tuỳ thuộc vào vị trí của từng căn biệt thự, nhà phố...

Đến ngày 17/6/2020, tổ công tác của UBND huyện Thanh Trì đã làm việc với chủ đầu tư dự án The Manor Central Park. Tại đây, tổ công tác xác định, Bitexco đã xây dựng một số căn nhà thấp tầng tuy nhiên Bitexco không cung cấp được ĐTM hạng mục nhà ở thấp tầng.

Sau đó, UBND huyện Thanh Trì đã có công văn gửi Sở TN&MT TP Hà Nội, Sở Xây dựng TP Hà Nội, đề nghị chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý do hành vi vi phạm của chủ đầu tư dự án khi thi công hạng mục nhà ở thấp tầng nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt ĐTM.

Dự án “rùa bò” BT Chu Văn của Bitexco ở Hà Nội

Tháng 4/2011, UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án đường bao quanh khu tưởng niệm Chu Văn An với chiều khoảng 3,76km gồm: Một tuyến chính dài 2,5km, nền đường rộng 53,5m và một tuyến đường phụ dài 1,1km, nền đường rộng 20,5m.

Bitexco được chỉ định thầu theo hình thức BT (Xây dựng - chuyển giao), với số vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Dự án được phê duyệt từ năm 2011 nhưng đến tháng 5/2014 mới khởi công xây dựng.

Để thực hiện hợp đồng BT, UBND TP Hà Nội đã phải trả cho Bitexco khu đất rộng khoảng 90 ha thuộc phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) và phường Thanh Liệt (huyện Thanh Trì).

Tuy nhiên, khi dự án xây dựng các tuyến đường được giao chậm tiến độ kéo dài thì tại quỹ “đất vàng” được đối ứng Bitexco đã xây dựng khu đô thị The Mannor Central Park với hàng chục dãy biệt thự, nhà liền kề, shophouse,… bán ra thị trường với giá từ 16-39 tỷ đồng/căn.

Hồi đầu năm 2020, BT Chu Văn của Bitexco đã cơ bản hoàn thành và cho thông xe tuyến số 1 cùng nút giao với đường vành đai 3, tuyến nhánh giao đường 70, tuyến số 5 giao với tuyến đường phía đông huyện Thanh Trì. (Ảnh: Hổ Hường).

Tháng 12/2018, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định số 6951/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án. Thành phố điều chỉnh thời gian hợp đồng dự án từ 54 tháng lên thành 67 tháng (kể từ tháng 5/2014).

Như vậy, đến hết năm 2019 hợp đồng BT dự án hết thời hạn. Thời điểm này đã là lần thứ hai UBND TP Hà Nội điều chỉnh thời gian hợp đồng dự án. Lần điều chỉnh trước đó là vào tháng 6/2017 (gia hạn từ 36 tháng lên 54 tháng).

Mặc dù vậy, hồi đầu năm 2020, dự án này đã cơ bản hoàn thành và cho thông xe tuyến số 1 cùng nút giao với đường vành đai 3, tuyến nhánh giao đường 70, tuyến số 5 giao với tuyến đường phía đông huyện Thanh Trì. Tuy nhiên, hạng mục cầu trực thông giao với đường Phúc La - Văn Phú và nút giao đường 70 vẫn chưa được hoàn thành và được chủ đầu tư "hứa hẹn" sẽ triển khai thi công hoàn chỉnh.