Saigontel của đại gia Đặng Thành Tâm lần đầu báo lỗ quý 4 sau 6 năm

Quý 4/2019, CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, HoSE: SGT) báo doanh thu hơn 205 tỷ đồng, tăng 25% so cùng kỳ.

Trong khi đó giá vốn hàng bán tăng đột biến 172% khiến lợi nhuận gộp giảm mạnh xuống còn gần 12 tỷ đồng, giảm đến 87% so cùng kỳ.

Saigontel lần đầu báo lỗ trong quý 4 hơn 15 tỷ đồng sau 6 năm

Doanh thu tài chính trong kỳ xấp xỉ so cùng kỳ, đạt 886 triệu đồng, trong khi đó chi phí tài chính lại giảm đột biến từ 10,4 tỷ đồng xuống còn 104 triệu đồng trong quý 4/2019. Trong đó lãi vay có phát sinh ghi âm 13,9 tỷ đồng là do có giảm chi phí lãi vay trích nhiều hơn so với thực tế phát sinh.

Chi phí bán hàng chiếm 4,1 tỷ đồng, giảm 35%. Chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 23 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi âm 8,1 tỷ đồng.

Sau cùng, Saigontel lỗ gần 15 tỷ đồng trong quý 4/2019, trong khi cùng kỳ ghi nhận lãi 75 tỷ đồng. Đây là quý đầu tiên ghi nhận lỗ kể từ năm 2013 đến nay.

Phía Công ty cho biết, quý 4 ghi nhận lỗ là do công ty mẹ đang tập trung triển khai nhiều dự án nên chi phí vận hành cho khối quản lý tăng cao trong khi kết quả kinh doanh của các dự án sẽ mang lại vào năm tới.

Lũy kế cả năm 2019, Saigontel đạt doanh thu thuần gần 693 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% và lãi sau thuế đạt hơn 10 tỷ đồng, giảm đến 92% so năm 2018.

So với kế hoạch, Công ty đều không hoàn thành khi mới thực hiện được 21% kế hoạch lợi nhuận và 96% kế hoạch doanh thu.

Cũng theo Báo cáo tài chính, tổng tài sản của Công ty tăng 9% so đầu năm lên 2.118 tỷ đồng. Lượng hàng tồn kho tăng gấp đôi lên hơn 318 tỷ đồng. Nợ phải trả tính đến cuối kỳ cũng tăng 159 tỷ so với đầu năm lên 1.352 tỷ đồng, chiếm tới 64% tổng nguồn vốn.

Hiện Chủ tịch Đặng Thành Tâm đang sở hữu 23,69% vốn SGT, còn vợ là Nguyễn Thị Kim Thanh nắm 2,98%, em gái Đặng Thị Hoàng Phượng nắm 8,23%. Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) nơi ông Đặng Thành Tâm đồng thời là Chủ tịch cũng sở hữu 21,48% vốn SGT.

Cổ phiếu SGT vẫn đang giao dịch dưới 5.000 đồng/cổ phiếu chốt phiên 3/2, ghi nhận giảm tới 92% kể từ khi niêm yết.