Tropical Hoi An Beach và loạt resort ở Hội An dễ bị biển "nuốt chửng"

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 6, nhiều ngày qua, bờ biển Hội An (tỉnh Quảng Nam) tiếp tục bị sạt lở lan rộng và chưa có dấu hiệu dừng lại dù mùa mưa bão chỉ mới bắt đầu. Ảnh: Zing. Bờ biển sạt lở nhiều, lấn sâu vào đất liền khiến nhiều resort ở Hội An có nguy cơ bị sóng biển cuốn trôi. Ảnh: Người lao động. Tại Tropical Hoi An Beach resort ở phường Cẩm An, nước biển ngoạm sâu vào bờ hơn chục mét, hàng chục cây dừa ngã đổ xuống biển. Ảnh: VOV. Một số đoạn sạt lở chỉ còn cách khu căn hộ 5-6m, đã áp sát vào khu hồ bơi của resort làm trơ ra hệ thống đường ống chực chờ đổ ập xuống biển. Ảnh: Lao động Lo ngại việc sạt lở, nhiều khách sạn và resort hạng sang như Palm Garden, Victoria cũng phải đóng cửa nhiều năm nay. Ảnh: Cafeland. Nhiều resort hạng sang không người ở khiến cây cỏ mọc um tùm. Ảnh: Zing. Một số resort phải niêm phong nơi ở để đảm bảo an toàn. Ảnh: Zing. Hoi An Beach Resort nằm cách bờ biển Cửa Đại bị sạt lở khoảng hơn 200 m. Ảnh: Cafeland. Bên cạnh bãi tắm Cửa Đại sạt lở nghiêm trọng là Victoria Beach resort & Spa Hội An và đối diện là Hội An Beach Resort. Ảnh: Cafeland. Một dự án nằm bên cạnh bờ biển Cửa Đại bị sạt lở đang trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng. Ảnh: Cafeland. GoldenSand resort & Spa có mặt tiền biển bị sạt lở nghiêm trọng đã được kè cứng bảo vệ. Ảnh: Cafeland. Video: Sạt lở đất tại địa bản đóng quân sư đoàn 337, Quảng Trị. Nguồn: VTV24



Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 6, nhiều ngày qua, bờ biển Hội An (tỉnh Quảng Nam) tiếp tục bị sạt lở lan rộng và chưa có dấu hiệu dừng lại dù mùa mưa bão chỉ mới bắt đầu. Ảnh: Zing. Bờ biển sạt lở nhiều, lấn sâu vào đất liền khiến nhiều resort ở Hội An có nguy cơ bị sóng biển cuốn trôi. Ảnh: Người lao động. Tại Tropical Hoi An Beach resort ở phường Cẩm An, nước biển ngoạm sâu vào bờ hơn chục mét, hàng chục cây dừa ngã đổ xuống biển. Ảnh: VOV. Một số đoạn sạt lở chỉ còn cách khu căn hộ 5-6m, đã áp sát vào khu hồ bơi của resort làm trơ ra hệ thống đường ống chực chờ đổ ập xuống biển. Ảnh: Lao động Lo ngại việc sạt lở, nhiều khách sạn và resort hạng sang như Palm Garden, Victoria cũng phải đóng cửa nhiều năm nay. Ảnh: Cafeland. Nhiều resort hạng sang không người ở khiến cây cỏ mọc um tùm. Ảnh: Zing. Một số resort phải niêm phong nơi ở để đảm bảo an toàn. Ảnh: Zing. Hoi An Beach Resort nằm cách bờ biển Cửa Đại bị sạt lở khoảng hơn 200 m. Ảnh: Cafeland. Bên cạnh bãi tắm Cửa Đại sạt lở nghiêm trọng là Victoria Beach resort & Spa Hội An và đối diện là Hội An Beach Resort . Ảnh: Cafeland. Một dự án nằm bên cạnh bờ biển Cửa Đại bị sạt lở đang trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng. Ảnh: Cafeland. GoldenSand resort & Spa có mặt tiền biển bị sạt lở nghiêm trọng đã được kè cứng bảo vệ. Ảnh: Cafeland. Video: Sạt lở đất tại địa bản đóng quân sư đoàn 337, Quảng Trị. Nguồn: VTV24