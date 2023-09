Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương (mã: SJF) vừa có văn bản giải trình và phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu SJF bị cảnh báo.

Theo lý giải của Sao Thái Dương, do năm 2023 công ty thay đổi đơn vị kiểm toán mới nên đơn vị và công ty kiểm toán mới cần có thêm thời gian để cung cấp thông tin, tài liệu và rà soát sổ sách các năm cũ. Sao Thái Dương cũng cho biết do có nhiều công ty con nên đơn vị kiểm toán cũng cần nhiều thời gian hơn so với dự kiến. Được biết, Sao Thái Dương đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán mới là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Ngoài ra, để khắc phục cổ phiếu SJF bị cảnh báo, Sao Thái Dương cho biết thêm sẽ cùng đơn vị kiểm toán mới nổ lực thực hiện nhanh nhất có thể việc cung cấp và rà soát số liệu để có thể phát hành BCTC soát xét bán niên 2023 sớm nhất có thể.

Trước đó, ngày 14/09, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) quyết định đưa cổ phiếu SJF của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương vào diện cảnh báo từ ngày 21/9 do chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên 2023 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Ngoài ra, cũng trong ngày 14/09, HoSE quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu SJF của Sao Thái Dương do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC hợp nhất soát xét năm 2022. Công ty kiểm toán cũ khi đó là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Trước khi cổ phiếu bị cảnh báo, “sức khỏe” Sao Thái Dương ra sao? (ảnh minh họa: Internet).

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý II/2023, Sao Thái Dương ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 21,1 tỷ đồng, giảm gần 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trong kỳ do tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn nên Sao Thái Dương ghi nhận lỗ gộp gần 3,7 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần so với khoản lỗ cùng kỳ năm trước (lỗ hơn 551 triệu đồng).

Bên cạnh đó, trong khi doanh thu hoạt động tài chính giảm, thì chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh lần lượt là 2,8 tỷ đồng và gần 1,6 tỷ đồng. Kết quả, Sao Thái Dương báo lỗ sau thuế hơn 3,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi ròng hơn 2,4 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Sao Thái Dương ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 58,5 tỷ đồng, tăng hơn 49% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, giá vốn tăng mạnh từ 42 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022 lên hơn 66 tỷ đồng ở kỳ này, cộng với chi phí tài chính tăng gấp 3,8 lần lên gần 7,6 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, Sao Thái Dương báo lỗ gộp hơn 7,6 tỷ đồng; lỗ sau thuế công ty mẹ gần 6,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi ròng gần 2,9 tỷ đồng. Như vậy, so với mục tiêu doanh thu thuần đạt 350 tỷ đồng và 15 tỷ đồng lãi sau thuế năm 2023, công ty mới hoàn thành 17% kế hoạch doanh thu và cách xa chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản của Sao Thái Dương ghi nhận ở mức gần 1.047 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Hàng tồn khi của doanh nghiệp giảm nhẹ so với đầu năm về mức 31,6 tỷ đồng; chủ yếu là nguyên, vật liệu với gần 22,6 tỷ đồng, gần 7,4 tỷ đồng thành phẩm và gần 870 triệu đồng hàng hoá.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Sao Thái Dương tính đến ngày 30/6/2023 ghi nhận hơn 230,3 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn ở mức gần 125 tỷ đồng, trong đó chủ yếu doanh nghiệp vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) với hơn 124,4 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 26/9, cổ phiếu SJF của Sao Thái Dương đạt 3,610 đồng/cp, tăng hơn 11% so với đầu năm 2023, thanh khoản trung bình gần 657 nghìn cp/ngày.