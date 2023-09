Xe bọc thép Marder-1A3 của Đức đầu tiên bị phá hủy ở Ukraine

Ngày 26/9, tài khoản @UAWeapons trên mạng xã hội X đã đăng những bức ảnh về chiếc xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 do Đức sản xuất, viện trợ cho Quân đội Ukraine cách đây mấy tháng, bị phá hủy ở chiến trường Ukraine. Theo tác giả dòng Tweet, đây là lần đầu tiên, chiếc xe bọc thép Marder 1A3 bị phá hủy được ghi nhận. “Một chiếc Marder 1A3 IFV của Ukraine đã bị quân đội Nga tiêu diệt gần làng Verbovoe, tỉnh Zaporizhzhia. Đây là vụ mất mát đầu tiên được xác nhận của loại phương tiện này”, tác giả cho biết. Hiện vẫn chưa có thông tin chính xác về việc chiếc Marder của Đức bị phá hủy như thế nào. Một đoạn video từ vài giờ trước đó cho thấy sự tàn phá của chiếc xe, có thể đã trúng đạn chống tăng của Nga; nhưng toàn bộ kíp xe được cho là đã sống sót. Theo nhiều cách giải thích khác nhau về đoạn video, chiếc xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 IFV của Ukraine có thể đã bị phá hủy bởi trúng tên lửa chống tăng hoặc sau khi đè phải bãi mìn chống tăng. Sau khi được chính phủ Đức tuyên bố viện trợ số xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 và xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard vào đầu năm nay, Ukraine đã “rất phấn khởi”. Đợt bàn giao đầu tiên với số lượng 20 chiếc Marder được tiến hành vào tháng 3 năm nay. Tuy nhiên những chiếc Marder 1A3 viện trợ cho Ukraine đều là vũ khí đã loại khỏi biên chế chiến đấu của Quân đội Đức và được đưa vào niêm cất từ năm 2010. Trước khi bàn giao cho Ukraine, những chiếc Marder 1A3 này được tân trang bởi công ty Rheinmetall của Đức. Loạt xe Marder 1A3 tiếp theo, được chính phủ Đức bàn giao cho Ukraine vào tháng 6 và vẫn đang tiếp tục thực hiện. Kiev đang kêu gọi Đức bàn giao lô xe Marder 1A3 thứ ba; dự kiến còn 40 chiếc Marder 1A3 sẽ được tân trang lại, và được đưa đến Ukraine vào cuối năm nay. Điều đáng chú ý là những chiếc xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3, đều không không phải là xe sản xuất mới; tất cả số này đều được được rút từ kho niêm cất của Quân đội Đức. Sau đó được sửa chữa trong các các nhà máy của công ty Rheinmetall, trước khi được bàn giao cho Quân đội Ukraine. Xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 là một loại xe bọc thép do Đức phát triển, được thiết kế để hỗ trợ hỏa lực và vận chuyển bộ binh ra chiến trường. Nó là phiên bản nâng cấp của mẫu Marder 1A1 và 1A2 ban đầu. Việc sản xuất Marder 1A3 bắt đầu vào cuối những năm 1980 và tiếp tục cho đến đầu những năm 1990. Một số tính năng kỹ chiến thuật chủ yếu của xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 bao gồm kíp xe ba người (trưởng xe, lái xe và pháo thủ); ngoài ra khoang hành khách đủ chỗ chứa 9 lính bộ binh với đầy đủ trang bị chiến đấu. Xe có một số lỗ bắn để lính bộ binh có thể bắn từ trong xe ra. Xe Marder 1A3 có trọng lượng chiến đấu khoảng 35 tấn, chiều dài khoảng 6,9 mét. Xe được trang bị động cơ 600 mã lực, cho phép nó đạt tốc độ tối đa 65 km/h trên đường nhựa và 40 km/h trên đường địa hình. Marder 1A3 được trang bị hệ thống treo tiên tiến, giúp nâng cao khả năng cơ động. Về vũ khí, giống như các loại xe chiến đấu bộ binh của châu Âu, vũ khí của xe Marder 1A3 không thực sự mạnh; về vũ khí chính có pháo tự động 20 mm, tiếp đạn bằng dây; pháo có khả năng bắn nhiều loại đạn, bao gồm cả đạn xuyên giáp và đạn nổ phá chống bộ binh. Về vũ khí phụ, xe Marder 1A3 được trang bị súng máy đồng trục và súng máy phòng không nhằm mục đích tự vệ. Xe còn có 6 ống phóng lựu khói, được sử dụng để tạo màn khói che giấu hoặc che chắn trong các hoạt động chiến đấu. Về nhiệm vụ của xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3, nó đóng vai trò quan trọng trên chiến trường với tư cách là phương tiện hỗ trợ bộ binh. Chức năng chính của nó là vận chuyển lực lượng bộ binh đến chiến trường và hỗ trợ hỏa lực cho họ chiến đấu. Mặc dù có lớp giáp bảo vệ tương đối tốt (Marder 1A3 có trọng lượng nặng gần gấp đôi xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Nga chỉ có 18,7 tấn), nhưng vũ khí của Marder 1A3 chỉ có thể yểm trợ cho bộ binh trong tầm gần. Mặc dù khả năng bảo vệ bộ binh của xe Marder 1A3 tốt hơn các dòng xe chiến đấu bộ binh của Liên Xô/Nga; nhưng do trọng lượng xe quá nặng, nên Marder 1A3 không thể có tính năng bơi như nhiều xe chiến đấu bộ binh của Liên Xô/Nga. Marder 1A3 được trang bị hệ thống liên lạc tiên tiến theo chuẩn khối NATO, cho phép phối hợp với các đơn vị khác trên chiến trường. Nhìn chung, Marder 1A3 IFV là một xe chiến đấu bộ binh linh hoạt và đáng tin cậy, giúp nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng bộ binh trên chiến trường. Một chiếc Marder 1A3 của Ukraine bị trúng mìn trên chiến trường Zaporizhia. Nguồn Bulgarian Military

